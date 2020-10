‘Ndrangheta, Vittorio Raso arrestato a Barcellona: latitante dal 2018 [LE FOTO]

Soprannominato “Esaurito“, il latitante Vittorio Raso, personaggio di spicco della ‘ndrangheta calabrese radicata a Torino, è stato arrestato a Barcellona grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato e la Policia Nazional. Era inserito nella consorteria della famiglia Crea.

La cattura rappresenta l’esito dell’investigazione avviata a ottobre 2019 dalla Squadra Mobile di Torino: Raso era latitante dal 2018 in seguito a una condanna in primo grado a vent’anni per traffico internazionale di droga. Dopo l’arresto, la Squadra Mobile di Torino ha effettuato perquisizioni a carico di persone in Italia. Sequestrati 360 mila euro e più di 13 kg di sostanza stupefacente, una carabina, una pistola e un fucile mitragliatore. Nel corso dell’operazione è stato fermato Domenico Dell’Osa, 58 anni, sospettato di traffico di droga in concorso con Raso.