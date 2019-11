Né fidanzato né televisione. Buccino: «Ho scelto il Web»

Ci sono due certezze nella vita attuale di Cristina Buccino: non è fidanzata e non pensa a un ritorno in televisione. La sua ultima apparizione, apprezzatissima dal pubblico maschile, è stata quella all’Isola dei Famosi 2015. Da allora però la showgirl calabrese ha scelto un’altra strada e non sembra affatto pentita.

Lo ha confermato in una lunga intervista al settimanale “Mio”: «Non mi interessa più la televisione, non la trovo né stimolante né educativa. Instagram invece è un mezzo che ti permette di avere delle informazioni più veloci, di vita quotidiana o meno, rispetto alla televisione, che invece è un mondo non dico finto, ma parallelo». Cristina fa capire che le offerte non sono mancate, semplicemente ha preso una strada diversa: «Ho deciso di non partecipare più a nessun programma televisivo e di rifiutare qualsiasi proposta per reality show di vario tipo. Preferisco dedicarmi attivamente ai social, che trovo più stimolanti, più creativi e più affascinanti».

Il Web è la nuova frontiera e lì si sente una regina, anche perché lo confermano i numeri: «Ho capito che dovevo investire il mio tempo e le mie risorse su Instagram. D’altra parte la televisione è cambiata molto, è diventata più superficiale, è uno strumento di comunicazione e di informazione importante che però non viene sfruttato nella maniera giusta. La tv è piena di programmi monotoni, poco interessanti e che ormai hanno stufato, è necessario un cambiamento».

Cambiamenti in realtà ce ne sono stati molti in passato anche nella sua vita privata. La Buccino è stata legata a Cristiano Angelucci, ex tronista di Uomini & Donne, poi al primo figlio di Gigi D’Alessio, Claudio, ma anche al procuratore sportivo Gabriele Giuffrida. L’estate di due anni fa si è favoleggiato di un suo flirt con Cristiano Ronaldo conosciuto a Ibiza, mai smentito. Sempre del 2017 è la presunta relazione con Colin Farrell, uno degli scapoli d’oro di Hollywood. I due si erano conosciuti a Milano durante la Fashion Week e come aveva svelato “Novella 2000” sarebbe anche scoccata la scintilla. Lei aveva cavalcato la notizia con nonchalance, ma nessuno ha mai realmente visto i due insieme. Oggi Cristina risulta felicemente single, per ora senza rimpianti. Perché al momento è molto concentrata sul Web, il suo nuovo mondo.