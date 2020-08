Se ne va in vacanza e abbandona 16 cani. Salvati dalle guardie

Sedici cani, tra cui anche alcuni cuccioli, chiusi in uno stanzone senza luce e con una sola finestra, senza né acqua né cibo. Abbandonati e reclusi in una cascina a Chieri, da una donna di mezza età, la proprietaria del rudere, partita alcuni giorni fa per la Basilicata. A scoprire il «canile abusivo» sono state ieri le guardie zoofile di Agriambiente, che sono intervenute per salvare gli animali con i carabinieri di Chieri. La proprietaria della cascina era in vacanza. I militari le hanno telefonato per capire come mai le bestiole fossero recluse in un lager del genere. La donna si è limitata a dire che quegli animali sono tutti suoi e che li aveva affidati a una conoscente. Una versione ora al vaglio degli inquirenti, che l’hanno denunciata per maltrattamento di animali e sanzionata sia per la mancata registrazione degli animali, tutti senza microchip, che per le condizioni fatiscenti della struttura in cui erano rinchiusi. Le bestiole sono state tratte in salvo e portate al canile di Chieri e in altri rifugi della provincia. Nelle prossime ore i veterinari provvederanno a vaccinare i cuccioli e i cani adulti, se necessario.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++