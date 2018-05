Neanche la foglia di fico

Il “Palais de Tokyo”, museo di Parigi specializzato in arte contemporanea, ha deciso di aprire ai nudisti: in orari prestabiliti sarà permesso visitarlo stando completamente biotti. L’idea non è del tutto nuova: già nel 2013 il Leopold Museum di Vienna aveva permesso a un gruppo di nudisti di ammirare in costume adamitico le opere di una mostra sul nudo maschile, ma era stata un’iniziativa estemporanea, limitata a una sola volta.

Il Palais de Tokyo invece ha rubato l’idea e l’ha istituzionalizzata. Se vuoi far la visita nudo, vieni nei tal giorni dalla tal ora alla tal altra. Chi pensasse di andare a guardare i visitatori invece delle opere esposte sappia che l’età media dei nudisti è over 50, e quella dei visitatori di musei più assidui è over 60. Per i guardoni, a parte la rupia di farsi cuccare a smiciare le chiappe anziché i quadri, si prospetta una deludente carrellata di pance, salvagenti, pelli vizze, mammelle cascanti e altre macerie.

Ma fra i nudisti “seri”, quelli che non si guardano mai addosso e praticano il naturismo solo per il piacere di sentirsi liberi dalle convenzioni sociali legate ai vestiti, senza avvertire diaframmi fra la propria pelle e l’aria della natura (va bene anche quella di un museo) l’iniziativa parigina ha avuto gran successo.

Unico problema, gli artisti d’avanguardia che si spogliano nei musei per far parlare di sé, come lo spagnolo Adrian Olivera o la svizzera Milo Moiré. Fra quei visitatori si confonderebbero. Ma quelli come loro sono furbi: gli basterà andare nell’orario nudista col vestito nella borsa, tirarlo fuori e, oplà, indossarlo. Sorpresa assicurata, arte salva.

