«È necessario mantenere i divieti»: bar, stop anche all’asporto dalle 18

Nuovo dpcm in arrivo con rinnovate regole e restrizioni, misure per spostamenti tra regioni, zona arancione, zona bianca e orari e divieti per i bar. Dopo l’incontro di domenica tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza, terminato anche il confronto con le Regioni sul provvedimento atteso per il prossimo 16 gennaio. Secondo quanto spiegato dal ministro Francesco Boccia, il nuovo dpcm «si accompagnerà a nuovi ristori», mentre verrà prorogata la “norma Bonafede” sul divieto di spostamento tra Regioni anche nelle zone gialle. Premier e delegazioni hanno quindi discusso anche dell’ipotesi di un passaggio in zona arancione per le Regioni anche in presenza di un Rt basso se il rischio contagi, così come indicato dai 21 parametri presi in considerazione in questi casi, dovesse rimanere sempre alto. Nelle riunione non è stata ancora presa una decisione sulla questione della zona arancione da estendere “in automatico” durante i weekend.

