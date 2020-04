I negozi di alimenti e bevande che offrono in provincia di Torino la spesa a domicilio

Davvero tante, in questo periodo di ‘lockdown’, le attività legate al mondo del cibo e delle bevande che si mettono a disposizione dei consumatore effettuando consegne comodamente a domicilio. Per quel che riguarda la provincia di Torino, ecco quali sono i negozi che aderiscono al progetto ‘LaSpesaServita’.

ALMESE

Az. Agr. I’j Travaj di Tosi Edoardo

fiori ed essenze essiccate – idromele – integratori alimentari – marmellate e composte – miele e suoi derivati

Via Castelletto 20/11, 10040, Almese

335450532

3270534166

Info@ijtravaj.it

Area di consegna: Torino e Provincia

ALPIGNANO

Pastificio gastronomia De Padova

Gastronomia – Pastificio

Via Cavour 143, 10091, Alpignano

3396524258

0112762202

visita il sito web

Area di consegna: Alpignano, Pianezza, Valdelatorre, San Gillio, Caselette

Costi di consegna: gratuita con un minimo d’ordine di 20€

Roberto e Denise

Caffè – Capsule – Cialde

Piazza 8 marzo, 10091, Alpignano

3336331257

Note: caffè e capsule Vergnano e Borbone per tutte le macchinette

AVIGNANA

Antico Forno Del Pasche’

Caffetteria – Panetteria – Pasticceria

Via Garibaldi, 11, 10051, Avigliana

3466665801

Birrificio Laval

Bevande – Birrificio – Enoteca

Piazza del Popolo, 2, 10051, Avigliana

3938014714

info@birralaval.it

Area di consegna: Avigliana (1€) – Fuori (2€)

Cooperativa Il Ponte

Alimentari – Drogheria

Corso Laghi, 27, 10051, Avigliana

0119311288

Note: commercio equo e solidale

Macelleria Da Pippy

Macelleria – Salumeria

Corso Laghi, 111, 10051, Avigliana

3495679289

Mary Market

Alimentari – Drogheria

Corso Dora, 10, 10051, Avigliana

3292754510

Costi di consegna: Gratuita fino a 40 km

Note: alimentari tipici della Romania

White Bar

Caffetteria – Gelateria – Pasticceria – Tavola calda

Via Generale C. Alberto Dalla Chiesa, 17, 10051, Avigliana

3386283096

AZEGLIO

Gelateria la Cialda di Monica Duregon

Gelateria

Via Marconi 23, 10010, Azeglio

3397460221

3406353316

Area di consegna: entro i 15 km

Pagamenti accettati: contanti, carta di credito, bancomat

Costi di consegna: consegna gratuita

BEINASCO

Corazza Clemi

Caffetteria – Gelateria – Pasticceria

Viale Papa Giovanni XXIII, 3, 10092, Beinasco

01173581623

pasticceriaclemi@gmail.com

Igloo Di Sillano Margherita

Caffetteria – Gelateria – Pasticceria

Viale Papa Giovanni XXIII, 15/A, 10092, Beinasco

0113580562

3426029847

gelateria.igloo@gmail.com

Il Bottegone Della Carne Di Brogiato Massimiliano

Macelleria – Salumeria

Largo Torino,14, 10092, Beinasco

0113498976

3273003848

massifumi75@gmail.com

Il Fornetto Di Laura Diana

Panetteria

Piazza Vittorio Veneto, 22, 10092, Beinasco

01119211393

3396233774

auradiana@alice.it

La Macelleria Di Mauro E Laura

Macelleria – Pescheria – Salumeria

Via Torino, 68/bis, 10092, Beinasco

3397933664

pintus_mauro@libero.it

Lanciano Maria

Macelleria – Salumeria

Via Galileo Galilei, 71, 10092, Beinasco

0113582972

maria.lanciano68@gmail.com

Mammamorena

Alimentari – Drogheria

Via GaliIei, 22, 10092, Beinasco

0113583269

morena29041977@gmail.com

Nuraghe Snc Di Cara Emanuela E Piras Luisella

Alimentari – Drogheria – Panetteria

Largo Torino, 12, 10092, Beinasco

3355868687

3472353411

Costi di consegna: consegne gratuite per spese superiori ai 20 euro

Russo Snc Di Russo Vincenzo

Macelleria – Salumeria

Corso Cavour, 17, 10092, Beinasco

0113490030

russsnc.2005@gmail.com

Torino Drink

Bevande – Birrificio – Enoteca

Via Primo Maggio, 4/D, 10092, Beinasco

0113721523

torinodrink2016@gmail.com

BIBIANA

Agriturismo Il Frutto Permesso

Alimentari – Ortofrutta

Via del Vernè 16, 10060, Bibiana

012155383

info@fruttopermesso.com

Il Frutto Permesso

Alimentari – Ortofrutta

Via del Vernè, 16, 10060, Bibiana

012155383

Salumificio Valpellice

Macelleria – Salumeria – Salumi

Via Fenile 23, 10060, Bibiana

012155340

salumificiovalpellice@gmail.com

Area di consegna: Bibiana, Bagnolo Piemonte, Barge, Cavour, Bricherasio, Campiglione Fenile, Lusernetta, Luserna San Giovanni, Torre Pellice

Costi di consegna: gratuite a Bibiana, in altri comuni 3€

CALUSO

Salumificio Nadia

Salumeria

Via Pasubio, 50, 10014, Caluso

0119832804

visita il sito web

Area di consegna: comune di Caluso

CANTOIRA

Formaggeria Alpi Graie

latticini e salumi – Macelleria – Salumeria

Via Roma 153, 10070, Cantoira

3458422368

3334085188

Area di consegna: Torino e prima cintura e Valli di Lanzo

Pagamenti accettati: Contanti

Costi di consegna: gratuite con ordine minimo di 10€

CARMAGNOLA

Antica Torrefazione Del Centro

Caffetteria – Gelateria – Pasticceria

Via Ferruccio Valobra 154, 10022, Carmagnola

0119723177

CASELLE TORINESE

Gelateria Galta

Gelateria

Via Guibert n 16, 10072, Caselle Torinese

3921602307

Il Mercatino Frutta/Verdura

Ortofrutta

Via Martiri 17, 10072, Caselle Torinese

3343658298

La Baita

Caffetteria – Pasticceria

Strada Leinì 16, 10072, Caselle Torinese

0119961289

Le Primizie Di Lilly

Ortofrutta

Via Mazzini 6, 10072, Caselle Torinese

0119914937

Luxury Sweets

Caffetteria – Pasticceria

Via Gonella 22/A, 10072, Caselle Torinese

3926292342

Macelleria Elio Mosca

Macelleria – Salumeria

Via Torino 68, 10072, Caselle Torinese

0119913339

Macelleria Zaccone

Macelleria – Salumeria

Via Roma 6, 10072, Caselle Torinese

0119961234

Ortofrutta Ciravolo

Ortofrutta

Via Torino 57, 10072, Caselle Torinese

3343785116

Panetteria Allocco

Panetteria

Via Cravero 71, 10072, Caselle Torinese

3426779975

Panificio Pallaria

Caffetteria – Panetteria – Pasticceria

Via Guibert 37, 10072, Caselle Torinese

3286906684

Pasticceria Castelli

Pasticceria

Via Carlo Cravero 34, 10072, Caselle Torinese

0119961958

Pastificio Elio Vigna

Alimentari – Drogheria

Via Roma 27, 10072, Caselle Torinese

0119961246

Pescheria Il Gambero

Pescheria

Via Gibellini 31, 10072, Caselle Torinese

3463180443

Siamo Alla Frutta

Alimentari – Drogheria – Ortofrutta

Via Guibert 6, 10072, Caselle Torinese

3394812782

CAVOUR

Macelleria Brarda

Macelleria – Salumeria

Via Amedeo Peyron, 28, 10061, Cavour

01216295

info@macelleriabrarda.it

CHIERI

Alimentari Gastronomia Tavanot

Alimentari – Drogheria – Gastronomia – Girarrosto – Macelleria – Pescheria – Salumeria

Via Vittorio Emanuele ,30/D, 10023, Chieri

0119472195

carlo.ronco@gmail.com

Pagamenti accettati: Contanti

Bodda Domenica

Alimentari – Drogheria – Ortofrutta

Via Massa,16, 10023, Chieri

0119472770

alimentari.bodda@legalmail.it

Area di consegna: Chieri

Df Group Di Riccardo Di Stefano

Alimentari – Drogheria – Ortofrutta

Via Bogino 14, presso Garden le Serre, 10023, Chieri

3473121062

riccardo.dfgroup@gmail.com

Area di consegna: Chieri

Costi di consegna: Consegna minima 25 euro

Dolci & Dolci

Caffetteria – Gelateria – Pasticceria – Prodotti Senza Glutine

Via Orfane 1, 10023, Chieri

0119413695

ilmartella@tiscali.it

Area di consegna: Chieri, Riva e Pino Torinese

Pagamenti accettati: Contanti, Carta di credito, Bancomat, Satispay

Costi di consegna: Gratuito

Dolci & Dolci Pasticceria

anche senza glutine – Caffetteria – Pasticceria

Via Orfane 1/5, 10023, Chieri

0119413695

Note: pasticceria anche senza glutine

Domus Equi – Orti Della Piana

Ortofrutta

Strada del Ritano, 40 – Chieri, 10023, Chieri

3381990900

cristiano@ortidellapiana.it.

Area di consegna: Torino città e cintura, in buona parte della provincia di Torino, ed in parte di quella di Asti

Pagamenti accettati: Contanti, Bonifico post-consegna

Costi di consegna: da 1 a 3 €, a seconda città / zona

F.Lli De Grandis Bevande

Bevande – Birrificio – Enoteca

Via Padana Inferiore, 116, 10023, Chieri

0119424580

degrandis.bevande@libero.it

Gastronomia Allora

Alimentari – Gastronomia

Via Vittorio Emanuele, 42, 10023, Chieri

0119472227

3387272902

salumeria.allora@gmail.com

Pagamenti accettati: Contanti

Macelleria Benente

Macelleria – Salumeria

Via Principe Amedeo 21, 10023, Chieri

3472420927

macelleriabenente@tiscali.it

visita il sito web

Pagamenti accettati: Contanti, Bonifico, fattura

Macelleria Mascherpa Stefano

Macelleria – Salumeria

Via Massa,7, 10023, Chieri

0119478460

ste.mascherpa@gmail.com

Orto Di Chiara

Alimentari – Ortofrutta – Senza glutine – Vegano

Via Palazzo di Città, 4, 10023, Chieri

3298271616

Area di consegna: Chieri città

Ortò’

Ortofrutta

Strada Riva, 19, 10023, Chieri

3334648301

ass.ortò@libero.it

Ortofrutta Erika & Diego Snc

Ortofrutta

Viale Fasano 57, 10023, Chieri

0119477663

Note: Prodotti km 0

Pesonetto Di Vallaro Gianpaolo

Alimentari – Alimentari sfusi – Drogheria – Prodotti Bio

Via Martiri della Libertà, 6, 10023, Chieri

01118935367

info@pesonetto.eu

Pagamenti accettati: Contanti

Costi di consegna: Consegna gratuita

Pomodoor Di Stroppiana

Ortofrutta

Via Padana Inferiore, 121- Chieri, 10023, Chieri

3316190121

info@pomodoor.it

Costi di consegna: Gratis per ordini superiori ai 30 euro

Note: Prodotti Bio

CHIVASSO

Azienda Agricola La Collina Dei Sapori

Macelleria – Pescheria – Salumeria

Via Santa Margherita, 16, 10034, Chivasso

3485323763

Dolce Forno

Panetteria

Via Torino, 42, 10039, Chivasso

0119101362

Fruttì La Frutteria

Ortofrutta

Via Torino 48, 10034, Chivasso

3331004321

3335938805

Il Mondo Senza Glutine

Alimentari – Drogheria – Prodotti Senza Glutine

Corso Galileo Ferraris 93, 10034, Chivasso

3479652533

0114176485

CHIVASSO

Il Primo Piatto

Gastronomia – Pastificio

Viale G. Matteotti, 6, 10034, Chivasso

0119101792

Intollerantia

Alimentari – Gastronomia – Prodotti Senza Glutine

vicolo 2 limoni, 10034, Chivasso

3791983627

L’Oro Della Sicilia

Alimentari – Drogheria – Ortofrutta

Via S. Maurizio 11, 10034, Chivasso

3791405431

3804315761

maro230@live.it

Note: Inviare la lista della spesa su WhatsApp, consegna gratuita a domicilio

Me Na Vira

Alimentari – Drogheria

Via S. Marco, 16, 10034, Chivasso

3492324054

Note: Azienda agricola – Mieli e marmellate

Ortofrutta Fiato

Ortofrutta

Via P. Del Popolo, 12, 10034, Chivasso

3331004321

Succo D’Uva

Bevande – Enoteca

Via Caduti per la Libertà, 15, 10034, Chivasso

3248305257

3880703277

negoziosuccoduva@libero.it

CINZANO

Azienda Vitivinicola Stefano Rossotto

Bevande – Enoteca

Via Colla 7, 10090, Cinzano

0119608230

3387613477

info@vinirossotto.it

CIRIÉ

Angolo Del Buongustaio

Alimentari – Drogheria – Gastronomia – Girarrosto

Via Lanzo, 33, 10073, Cirié

0119206929

Azienda Vinicola Di Renzo

Bevande – Enoteca

Via Monte Grappa, 1, 10073, Cirié

0119208866

Casa Della Pasta

Pastificio

Via Vittorio Emanuele 100, 10073, Cirié

0119210281

Cirié Carni

Macelleria – Salumeria

Via Vittorio Emanuele 151, 10073, Cirié

0119210327

Enoteca Reviglio

Bevande – Enoteca

Via Roma, 71, 10073, Cirié

0119212372

Area di consegna: Cirié e comuni limitrofi

La Bottega Del Caffè

Alimentari – Caffè – Drogheria

Via Vittorio Emanuele II, 14, 10073, Cirié

3387943981

filippo.muratore@hotmail.it

La Bottega Del Gusto

Alimentari – Gastronomia

Via Roma, 48, 10073, Cirié

3924595721

3452179501

bottegadelgustocirie@libero.it

Shebirè Cioccolato

Caffetteria – Cioccolato – Pasticceria

Corso Nazioni Unite 83/85, 10073, Cirié

3316436146

Area di consegna: Ciriè, Venaria, Lanzo, Caselle, Robassomero, Balangero, Nole, Mathi, Grosso C.se, Villanova C.se, San Carlo C.se, San Francesco al Campo, San Maurizio C.se, Vauda C.se, Front, Barbania

Costi di consegna: consegne gratuite entro i 20 km da Ciriè

Note: biscotti e gallette, pralineria, uova di cioccolato e colombe di Pasqua

COLLEGNO

Alveare Collegno Terracorta

Alimentari – Birrificio – Drogheria – Enoteca

Corso Palmiro Togliatti, 65, 10093, Collegno

3924429759

Note: alimentari, vendita vino, birra e liquori

Cake…and Lasagna!

Caffetteria – Pasticceria

Viale XXIV Maggio 17, 10093, Collegno

3468133517

3497798191

Caseificio Allevamento Moris – Le Bufale Di Cuneo

Alimentari – Formaggi

Corso Francia, 306, 10093, Collegno

3276155821

3703764078

Area di consegna: Torino e Provincia

Costi di consegna: gratuita

Note: ordini anche con Whatsapp al 3703764078

Doc Bevande

Birrificio – Enoteca

Via Niccolò Tommaseo, 59, 10093, Collegno

0114110497

Enologia Vi.Te

Enoteca

Corso Francia, 11, 10093, Collegno

0114031255

Note: forniture enologiche al dettaglio e ingrosso

Fruttiamo

Ortofrutta

Via Andrea Costa, 12b, 10093, Collegno

3770819217

Area di consegna: Collegno e Grugliasco e zone limitrofe

Gelaterie Dolci Idee

Gelateria

Viale XXIV Maggio 5, 10093, Collegno

0114152526

3898992428

Area di consegna: consegna a domicilio entro 3 km dalla gelateria

I Frutti Del Grano

Panetteria

Via A. Manzoni, 7, 10093, Collegno

3288857518

Area di consegna: Collegno – Rivoli – Grugliasco – Torino (zona Borgata Paradiso)

Pagamenti accettati: consigliato: Satispay

Costi di consegna: 15€

Indoc Collegno

Caffetteria – Pasticceria

Corso Francia, 27, 10093, Collegno

0114114484

Italmacello Srl

Macelleria – Pescheria – Salumeria

Via del Musinè, 5/2, 10093, Collegno

0114156241

Pagamenti accettati: contanti, carta di credito, bancomat

Costi di consegna: gratuita per una spesa superiore a 20€ (se inferiore, il costo della consegna è di 2€)

Note: per gli ordini compilare il form sul sito web

La Pescheria Collegno

Pescheria

Via del Musinè, 5/4, 10093, Collegno

3518521549

3460342358

Costi di consegna: consegne gratuite con spesa minima 20 euro in Collegno consegne gratuite con spesa minina 20 euro in Collegno, in altre zone da concordare

Macelleria Caramola

Macelleria – Salumeria

Via Giuseppe di Vittorio 27, 10093, Collegno

3939067658

0114054811

Costi di consegna: persone over 65 anni gratuito. Minimo d’ordine €30

Macelleria Ferrari

Macelleria – Salumeria

Via Renzo Cattaneo, 20, 10093, Collegno

011789819

3473214144

Mozzarella In Love

Alimentari – Drogheria

Via del Musinè 5 int.5, 10093, Collegno

0114152932

Pagamenti accettati: contanti, carta di credito, bncomat, Satispay

Costi di consegna: Gratuito con spesa minima di 20€. Se inferiore il costo della consegna sarà di 2€.

Pasticceria Grossi di Aragona

Pasticceria

Via Andrea Costa, 12, 10093, Collegno

011783873

Piccole Emozioni

Caffè – Capsule – Cialde

Via 24 maggio 29, 10093, Collegno

0117807668

3385303907

ordini@piccoleemozioni.com

Area di consegna: Torino e Provincia

Pagamenti accettati: contanti, carta di credito, bancomat

Costi di consegna: gratuita

FROSSASCO

Azienda Agricola La Capra Campa

Alimentari – formaggi freschi

Via Torino 5, 10060, Frossasco

3774202777

lacapra_campa@virgilio.it

Area di consegna: raggioi Km 30

Costi di consegna: consegna gratuita

GIAVENO

Guido Castagna Cioccolatiere Torrefattore

Alimentari – Drogheria – Pasticceria

Viale Regina Elena, 14, 10094, Giaveno

3288659305

Area di consegna: Giaveno

Costi di consegna: Gratuita

GRUGLIASCO

Alimentari Del Buongustaio

Alimentari – Drogheria

Via don Mario Caustico 171, 10095, Grugliasco

0114054530

alimentaribuongustaio@gmail.com

Pagamenti accettatiCContanti, Carta di credito, Bancomat

Bottega Granel

Alimentari – Drogheria

Via Carolina Spanna 18, 10095, Grugliasco

0114276188

info@bottegagranel.it

Pagamenti accettati: Contanti, Carta di credito

Note: Ordini anche su WhatsApp

Il Forno Di Noemi E Alessio

Alimentari – Panetteria

Via Lupo 74, 10095, Grugliasco

0114143249

memi.mema88@gmail.com

Pagamenti accettati: Contanti

Naturhouse Grugliasco

Alimentari – Drogheria

Via Carolina Spanna 1/18,, 10095, Grugliasco

3405669850

nhgrugliasco@libero.it

Area di consegna: Grugliasco e Collegno, Torino zona Parella e Borgata Lesna

Costi di consegna: consegna gratuita

Note: prodotti dietetici e per intolleranze alimentari

Panetteria Tenerelli

Panetteria

Via f. Cravero 25, 10095, Grugliasco

0117804135

francesca90.gueli@gmail.com

Pagamenti accettati: Contanti

IVREA

Covaliu Mariana

Alimentari – Drogheria – Panetteria

Via Torino, 91, 10015, Ivrea

3464352818

Pagamenti accettati: contanti, bancomat

Dolce Pane

Panetteria

Via Torino, 117, 10015, Ivrea

3450570345

Pagamenti accettati: contanti

Elma Di Anselmo Elisa – Formaggi

Alimentari – Formaggi

Via Canton Arbore, 5, 10015, Ivrea

3498100015

Costi di consegna: consegna gratuita nel raggio di 5 km

Note: ambulante di formaggi tipici canavesani – oOrdini anche tramite whatsapp

Fenzi Corrado

Alimentari – Drogheria

Piazza Pistoni, 18, 10014, Ivrea

0125641847

Pagamenti accettati: contanti

Costi di consegna: consegne gratuite con pagamento in contanti

Giordano Macelleria

Macelleria – Salumeria

Via Vol. Del Sangue, 4, 10014, Ivrea

012549037

Pagamenti accettati: contanti

Note: pren. tel. In Ivrea anche ritiro fuori negozio

Gustavo

Alimentari – Macelleria

Via Gozzano, 48, 10015, Ivrea

0125641155

Pagamenti accettati: contanti

Costi di consegna: consegne gratuite con pagamento in contanti

Note: solo prodotti alimentari e di macelleria

I Buenos Dias

Alimentari – Drogheria – Panetteria

Via Torino, 274, 10015, Ivrea

3451119063

Pagamenti accettati: contanti

Il Girasole

Ortofrutta

Corso Nigra, 25, 10015, Ivrea

0125641124

Pagamenti accettati: Ccontanti

Costi di consegna: consegne gratuite con pagamento in contanti in zona

Il Paradiso Del Pane E Del Dolce

Caffetteria – Panetteria – Pasticceria

Via Di Vittorio, 2, 10015, Ivrea

0125642100

Pagamenti accettati: contanti

Intolleranza Zero

Alimentari – Alimenti per celiaci – Drogheria

Via Torino, 156, 10015, Ivrea

01251960127

visita il web

Pagamenti accettati: Contanti, buono asl per celiaci

Costi di consegna: consegne con pagamento buono Asl – se eccede il buono si accettano contanti

Katuma

Alimentari – Drogheria

Piazza Piero Mascagni, 11, 10015, Ivrea

3298504742

info@katuma.it

Area di consegna: raggio di 25 km

L’Antica Di Romaniello

Caffetteria – Panetteria – Pasticceria

Piazza Gioberti 8, 10015, Ivrea

0125424493

Pagamenti accettati: contanti

Costi di consegna: consegne gratuite con pagamento in contanti

L’Artigiano Del Salume

Alimentari – Salumi

Corso Massimo d’Azeglio 16, 10015, Ivrea

3478487954

Area di consegna: Ivrea e dintorni fino a Loranze’

Pagamenti accettati: contanti

La Boutique Dell’Agrume

Ortofrutta

Via Cascinette, 9, 10014, Ivrea

3334493561

Pagamenti accettati: contanti

Costi di consegna: consegne gratuite con pagamento in contanti

Note: Consegne a Ivrea in giornata

La Duja D’Or

Alimentari – Drogheria

Via Gozzano, 4, 10014, Ivrea

0125641479

Pagamenti accettati: contanti

Costi di consegna: consegne gratuite con pagamento in contanti

La Torinese Panetteria

Panetteria

Via Arduino, 7, 10015, Ivrea

0125641472

Pagamenti accettati: contanti

Note: prenotazione tel entro le 9,00 o alla sera

Macelleria Doc

Macelleria – Salumeria

Via Torino, 124, 10015, Ivrea

012548300

Pagamenti accettati: contanti

Costi di consegna: consegne gratuite con pagamento in contanti

Meliloto

Alimentari – Drogheria

Via Arduino, 59, 10015, Ivrea

012548618

Pagamenti accettati: contanti

Costi di consegna: consegne gratuite con pagamento in contanti

Note: cibi biologici

Monastero Panetteria

Panetteria

Corso Nigra, 3, 10015, Ivrea

012549227

Pagamenti accettati: contanti

Ortolino

Ortofrutta

Via Arduino, 71, 10014, Ivrea

3473531740

Pagamenti accettati: contanti

Costi di consegna: consegne gratuite con pagamento in contanti

Ortolino Di Colosimo

Alimentari – Drogheria – Ortofrutta

Via Arduino, 71, 10015, Ivrea

3473531740

ortolino@alice.it

Costi di consegna: consegna gratuita nel raggio di 10 km

Note: ordini anche tramite whatsapp

Papi

Ortofrutta

Corso Vercelli 124/A, 10015, Ivrea

0125616971

Pagamenti accettati: contanti

Costi di consegna: consegne gratuite con pagamento in contanti

Perin Riz Lucia

Alimentari – Drogheria – Panetteria

Piazza Lamarmora, 14, 10015, Ivrea

0125641026

3337162983

Costi di consegna: consegna gratuita nel raggio di 5 km

Note: ordini anche tramite Whatsapp: 3338162983

Prezzemolo

Ortofrutta

Via Torino,75, 10015, Ivrea

3290651750

Pagamenti accettati: contanti

Costi di consegna: consegne gratuite con pagamento in contanti

Rista Panetteria

Panetteria

Corso Vercelli, 80, 10015, Ivrea

0125639128

Pagamenti accettati: contanti

Romaniello Panetteria/Alimentari

Alimentari – Drogheria – Panetteria

Via Torino, 181, 10015, Ivrea

0125641698

Pagamenti accettati: contanti

Rosso Fragola

Alimentari – Drogheria

Via Cascinette, 2, 10014, Ivrea

3486434450

Area di consegna: solo in zona

Pagamenti accettati: contanti

Costi di consegna: gratuite con pagamento in contanti

Saurra

Ortofrutta

Piazza Lamarmora, 2, 10014, Ivrea

0125641040

Pagamenti accettati: contanti

Costi di consegna: consegne gratuite con pagamento in contanti

Scavarda

Panetteria

Via Gozzano 15, 10015, Ivrea

0125641479

Pagamenti accettati: contanti

Costi di consegna: grautita

Note: Chiamare Duja Dor per tel panetteria

Zoppo Panetteria

Panetteria

Corso Vercelli, 2, 10015, Ivrea

3939804449

Pagamenti accettati: contanti

Note: rivendita San Giovanni

LANZO TORINESE

Azienda Agricola di Solero Carlo Alberto

Formaggi freschi e stagionati

Regione Oviglia superiore, 98, 10074, Lanzo Torinese

3474435725

3392867569

Area di consegna: Torino, Provincia, Valli di Lanzo

Pagamenti accettati: Contanti

Costi di consegna: consegna gratuita per ordini superiori ai 25€

Note: produzione toma di Lanzo

Pasticceria Reviglio snc

Caffetteria – Pasticceria

Via Roma, 24, 10074, Lanzo Torinese

3771596112

Area di consegna: Lanzo Torinese e Comuni limitrofi

Costi di consegna: gratuita

LEINÌ

Ballesio Cioccolato

Alimentari – Drogheria

Viale Europa, 57, 10040, Leini

0119983185

3339329676

ballesiocioccolato@gmail.com; info@ballesiocioccolato.it

Area di consegna: Leinì, Torino, Volpiano, Mappano, Borgaro, Caselle, Lombardore

Pagamenti accettati: contanti, carta di credito, bancomat, Satispay

Note: ordini anche tramite Whatsapp: 3339329676

Cialdeweb

Caffè – Capsule – Cialde

Strada fantasia 69, 10040, Leinì

0119980622

ordini@cialdeweb.it

Area di consegna: consegne in zona

Costi di consegna: consegna gratuita da 30€

LUSERNA SAN GIOVANNI

Blancio Pub Pizza Grill

Caselle Torinese

Via Fonte Blanco 50, 10062, Luserna San Giovanni

0121953346

Area di consegna: Luserna san Giovanni, Lusernetta, Bibiana, Torre Pellice, Bricherasio, Villar, Bobbio, Campiglione, Fenile

Costi di consegna: gratuita

Caffarel negozio aziendale

Caffetteria – cioccolateria – Pasticceria

Via Caduti per la Libertà, 10062, Luserna San Giovanni

0121958366

spaccio-CF@caffarel.com

Area di consegna: Luserna San Giovanni, Torre Pellice e Bobbio Pellice

Pagamenti accettati: Contanti

Costi di consegna: gratuita

MANZANO

Poggio Del Falco

Bevande – Birrificio – Enoteca

Via Orsaria, 32, 33044, Manzano

0432519326

info@poggiodelfalco.com; poggiodelfalco.manzano@gmail.com

Costi di consegna: costi di spedizione sono gratuiti per il primo ordine per i nuovi clienti e successivamente per ordini superiori alle 36 bottiglie, negli altri casi verranno addebitati € 8.90

Note: Fax 0432 510724

MONCALIERI

Azienda agricola Crosetto

Ortofrutta

Via Barrico 4, 10024, Moncalieri

3883649089

3396475009

silvanacasagrande@libero.it; martycrosetto@gmail.com;

Azienda Agricola Giovanni Martinotti

Ortofrutta

Strada Castelvecchio 27, 10024, Moncalieri

0116407089

3486496227

martinotti.fiori@gmail.com

Azienda Agricola Lanfranco Jessica

Ortofrutta

Corso Savona 119, 10024, Moncalieri

3892535222

ortofruttaelio@gmail.com

Azienda Agricola Valerio Visconti

Ortofrutta

Strada Cenasco 96, 10024, Moncalieri

3315436192

3396475010

valeriovisconti@hotmail.com

Cascina Lanfranco – Az.Agricola Lanfranco Jessica

Ortofrutta

Corso Savona 119, 10024, Moncalieri

3892535222

ortofruttaelio@gmail.com

Cialdeweb

Caffè – Capsule – Cialde

Via Tenivelli 31, 10024, Moncalieri

0116485326

0119980622

ordini@cialdeweb.it

Area di consegna: Moncalieri e comuni limitrofi

Costi di consegna: consegna gratuita da 30€

El Cantun Delle Bonta’ Contadine

Alimentari – Drogheria – Ortofrutta

Via G. Boccardo, 2, 10024, Moncalieri

3773022444

elcanton.vidotto@gmail.com

Fgf – Acque Minerali

Acque – Bevande

Strada Carignano, 40 Bis, 10024, Moncalieri

368283965

info@fgf-fgf.it

Note: acque minerali

Gelateria Gasprin

Gelateria

Piazza Vittorio Emanuele II, 8/b, 10024, Moncalieri

3398543326

GF – Acque minerali

Bevande

Strada Carignano 40 Bis, 10024, Moncalieri

0116407227

368283965

info@fgf‐fgf.it

Gibelli Giuseppe Snc

salumi e formaggi

via Sestriere 51, 10024, Moncalieri

3381938397

Il Loto Dei Sapori Di Bosio Silvio

Alimentari – Drogheria

Strada Genova, 261 bis, 10024, Moncalieri

3931087316

silviobosio.sb@gmail.com

Il Meglio del Meridione

Alimentari – Drogheria

Via Lurisia 4, 10024, Moncalieri

0116467772

3886304854

giovannidecuzzi@libero.it

Il melograno

Ortofrutta

Viale Stazione 6, 10024, Moncalieri

3334863419

3398493617

lingua.mari@gmail.com

Il Melograno

Ortofrutta

Viale Stazione, 6, 10024, Moncalieri

3334863419

3398493617

Incantesimo del gusto

Gelateria

Strada Carignano 27B, 10024, Moncalieri

3467204755

L’Ottavo Sapore di Griseri Elettra

biscotti – castagne e zafferano e prodotti elaborati (torte – cioccolato – creme spalmabili – nocciole)

Via Gorizia 18, 10024, Moncalieri

3495480602

3495480602

Costi di consegna: dettagli su richiesta

L’Ort D’ Muncale’

Ortofrutta

Via Martiri della Libertà, 10, 10024, Moncalieri

011642255

Macelleria e Gastronomia Poretta

Macelleria – Salumeria

Piazza Amedeo Ferdinando 1, 10024, Moncalieri

011641858

claudio.poretta@libero.it

Macelleria Il Bucun

Macelleria – Salumeria

Strada Genova, 172, 10024, Moncalieri

0116471364

Macelleria Ligorio Eugenio

Macelleria – Salumeria

Piazza Vittorio Emanuele II 1, 10024, Moncalieri

3483229457

gabrieleligorio@me.com

Macelleria Pianta Giuseppe

Macelleria – Salumeria

Via del Ballo 1, 10024, Moncalieri

011644013

3339769356

Macelleria Salumeria Di Curallo

Macelleria – Salumeria

Strada Genova, 110 Bis, 10024, Moncalieri

0112073585

3391007038

ort d’Muncalè

Ortofrutta

Via Martiri della Libertà 10, 10024, Moncalieri

011642255

Panetteria Cagliero

Panetteria

Strada Genova 213, 10024, Moncalieri

0116471344

3471117978

panetteriacagliero@libero.it

Panetteria Le Bontà al semaforo

Panetteria

Strada Genova 106 Bis, 10024, Moncalieri

012636027

3397832717

kjsnc@libero.it

Pasticceria Caffetteria Seminara

Caffetteria – Pasticceria

Corso Roma 38, 10024, Moncalieri

0116065929

3286841695

Pasticceria Santa Maria

Caffetteria – Pasticceria

Via Santa Maria 33 B, 10024, Moncalieri

0116485021

Pastificio Virgilio

Gastronomia – Pastificio

Via Tenivelli 26, 10024, Moncalieri

0113740373

Piccole Cose Dolci

Caffetteria – Pasticceria

Via G. Boccardo 8, 10024, Moncalieri

0116811171

3403025121

Pronto Farina

Alimentari – Drogheria

Strada Genova 109, 10024, Moncalieri

0116485599

Società Agricola Cantone

Ortofrutta

Strada Visone 2, 10024, Moncalieri

3468407224

giorgiocantone@yahoo.it

Torteria Via Mazzini

Gelateria

via Sestriere 17, 10024, Moncalieri

01119217383

3483889445

Una mela al giorno

Ortofrutta

Corso Roma 14, 10024, Moncalieri

3516510509

Vicolo di Bacco

Bevande – vini

via San Martino 20, 10024, Moncalieri

011641541

Vini Caccin

Bevande – vini

Via della Petraia 1, 10024, Moncalieri

011646076

info@vinicaccin.it

MONTALDO DORA

Malzani Claudio E Simona – Salumi Formaggi

Alimentari – Drogheria – Formaggi – Salumi

Via Cernaia, 24, 10016, Montalto Dora

3282858357

3428622377

Costi di consegna: Consegna gratuita nel raggio di 15 km

Note: Ambulante di salumi e formaggi

NICHELINO

Alimentari Cosentino

Alimentari – Drogheria

Via San Francesco D’Assisi, 17, 10042, Nichelino

3389947960

Biolato

Ortofrutta

Via XXV Aprile 71, 10042, Nichelino

3396412985

Caseificio – Allevamento Moris

Alimentari – Formaggi

Via XXV Aprile, 89, 10042, Nichelino

3703764078

Area di consegna: Torino e Provincia

Costi di consegna: gratis

Note: ordini su whatsapp

Caseificio – Allevamento Moris-S.S. Agricola Di Morisiasco Franco E Figli

Alimentari – Drogheria

Via XXV Aprile, 89, 10042, Nichelino

3703764078

info@caseificiomoris.it

Area di consegna: Torino e prov.

Pagamenti accettati: Contanti, Carta di credito, Bancomat

Costi di consegna: gratuita con spesa di almeno 40 €

Note: prodotti a base di latte di bufala, prodotti a base di carne di bufalo

Dama Pizza

Pizzeria – Ristorante

Via F. Juvarra, 67, 10042, Nichelino

0114273313

Enoteca La Botte

Bevande – Enoteca

Via Ponchielli,17, 10042, Nichelino

3336204335

enotecalabottenichelino@gmail.it

Frutta Piu’

Ortofrutta

Via Cuneo 3, 10042, Nichelino

3336732731

Happy Family Bakery

Caffetteria – Panetteria – Pasticceria

Via Filippo Juvarra, 24, 10042, Nichelino

3451740520

happyfamilybakery.party@gmail.com

Pagamenti accettati: Contanti

L’angolo Del Pane

Panetteria

Via Giusti, 88, 10042, Nichelino

3493404277

La Casa Del Pane

Panetteria

Via Cimarosa, 17, 10042, Nichelino

011621078

La Dolce Idea Alimentari

Alimentari – Drogheria

Via Torino, 236, 10042, Nichelino

3474229407

La Fermata Del Gusto

Alimentari – Drogheria – Panetteria

Via Torino 54, 10042, Nichelino

3791743631

Area di consegna: Nichelino, Moncalieri

Costi di consegna: gratuita

La Yogurteria

Gelateria

Via XXV Aprile, 6, 10042, Nichelino

3385664368

Le Buone Carni Macelleria

Macelleria – Salumeria

Via Torino, 86, 10042, Nichelino

0116274155

Le Delizie Di Zio Pako

Alimentari – Drogheria – Panetteria

Via XXV Aprile, 10/A, 10042, Nichelino

3474276650

pakolauria75@gmail.com

Note: prodotti tipici regionali da nord a sud

Macelleria Gastronomia Garbossa

Gastronomia – Macelleria – Salumeria

Via Filippo Juvarra, 50, 10042, Nichelino

3381466326

0116809828

Costi di consegna: gratuita

Panetteria Nadia

Caffetteria – Panetteria – Pasticceria

Via Filippo Juvarra, 39/A, 10042, Nichelino

3683649669

0116809017

Panetteria Vecchione

Caffetteria – Panetteria – Pasticceria

Via Ponchielli Amilcare, 22/b, 10042, Nichelino

3395742352

Peretti Alimentari

Alimentari – Drogheria – Ortofrutta

Via Torino, 87, 10042, Nichelino

3472105394

ilnegozietto@perettialimentaridal1930.it

Area di consegna: Nichelino

Pagamenti accettati: contanti, carta di credito, bancomat, Satispay

Costi di consegna: gratuita

Note: scrivere SOLO un messaggio whatsapp entro le ore 13 per ricevere la spesa in giornata

Piccole Emozioni

Caffè – Capsule – Cialde

Via Juvarra 30, 10042, Nichelino

0117807668

3385303907

ordini@piccoleemozioni.com

Area di consegna: Torino e provincia

Pagamenti accettati: contanti, carta di credito, bancomat

Costi di consegna: gratuita

Piccole Emozioni Capsule Caffe’

Caffè – Capsule – Cialde

Via Filippo Juvarra, 30, 10042, Nichelino

3385303907

0116270386

nichelino@piccoleemozioni.com

Renata Frutta E Verdura

Ortofrutta

Via Filippo Juvarra, 30, 10042, Nichelino

3336338580

renata.mirimin@libero.it

Pagamenti accettati: contanti

Note: prodotti tipici siciliani e pugliesi

Superfrutta

Ortofrutta

Via XXV Aprile 25, 10042, Nichelino

3331399614

Verso Lo Sverso

Bevande – Birrificio – Enoteca

Via F. Juvarra, 32, 10042, Nichelino

3460055686

NOLE

Salumificio Vallino Marco snc

Macelleria – Salumeria

Via San Giovanni 6, 10076, Nole

0119296733

Area di consegna: Nole, San Carlo Canavese, San Francesco Al Campo, Ciriè, Mathi, Vauda, Rocca, Barbania, Corio, Villanova, Grosso, Balangero, Robassomero, Cafasse, Valli di Lanzo

Vinoteca La Trava

Birrificio – Enoteca

Via Circonvallazione, 15 B, 10076, Nole

014189591

Area di consegna: Torino e Provincia

Note: vino sfuso e imbottigliato

ORBASSANO

101 Caffè

Caffè – Capsule – Cialde

Via San Rocco, 3/Bis, 10043, Orbassano

01118930501

3662401080

orbassao@101caffe.it

Area di consegna: Orbassano e comuni limitrofi

Costi di consegna: gratuita

Note: caffè regionali, tè, il nocciolino, i caffè al ginseng, all’orzo, l’Irish coffèe e tanti altri

Cantina Del Caffè

Caffè – Capsule – Cialde

Via Castellazzo, 2, 10043, Orbassano

3500694460

Costi di consegna: gratuita

Che Caffe’

Caffè – Capsule – Cialde

Strada Torino 33, 10043, Orbassano

0112760119

3355255217

checaffe2009@libero.it

Area di consegna: Torino e Provincia

Costi di consegna: gratis

Essenziale Di Poli Emanuela

Alimentari – Drogheria

Via Nino Bixio 8, 10043, Orbassano

0119002450

Ferrero Diego

Bevande – Birrificio – Enoteca

Via Bendetto Croce, 8, 10043, Orbassano

0119003516

Fruttivendola Luana

Ortofrutta

Strada Volvera 44, 10043, Orbassano

3923982200

Fruttivendolo Francesco

Ortofrutta

Via San Rocco, 36, 10043, Orbassano

3201560350

Grani Di Pepe Di Durante Anna

Gastronomia – Girarrosto

Via S. Rocco 20, 10043, Orbassano

0114920587

3451727274

info@granidipepe.eu

Area di consegna: entro 5 km

Costi di consegna: gratuita

Il Gusto Di Stagione

Alimentari – Drogheria – Ortofrutta

Via Pietro Nenni 1, 10043, Orbassano

3894414847

La Boutique Della Carne

Macelleria – Salumeria

Via Alfieri, 9/B, 10043, Orbassano

0119014105

334178479

Macelleria Correndo Angelo

Gastronomia – Girarrosto – Macelleria – Salumeria

Via Trento, 3, 10043, Orbassano

0119013398

Note: salumi e formaggi, rivendita di prodotti da forno sia dolci che salati, gastronomia di prodotti pronti o solo da cuocere

Macelleria Iacopino Piero

Gastronomia – Macelleria – Salumeria

Via Frejus, 47, 10043, Orbassano

0119014832

pieroiacopinomac@gmail.com

Note: no carne equina

Natur House

Prodotti dietetici

Viale rimembranza 4, 10043, Orbassano

3280461487

3297125006

nhorbassano2014@gmail.com

Area di consegna: Rivoli e comuni limitrofi

Costi di consegna: consegne gratuite sopra i 35 euro

Panetteria Dolce Forno

Caffetteria – Panetteria – Pasticceria

Via Nino Bixio, 16, 10043, Orbassano

0114920260

Costi di consegna: consegna gratuita per over 65 o con problemi di salute

Note: pane, grissini, pizza, biscotti, torte

Pasta & Company

Pastificio

Via Avv. Giovanni Agnelli, 26, 10043, Orbassano

0119091471

info@pastaecompany.it

Pasticceria Il Bignè D’Oro

Pasticceria

Via Nazario Sauro, 29, 10043, Orbassano

0119014359

piramidi@tiscali.it

Pasticceria Jerry

Pasticceria

Viale Regina Margherita, 10, 10043, Orbassano

0119002513

pasticceria.jerrymansi@gmail.com

Area di consegna: Orbassano

Costi di consegna: gratuita

Pasticceria Tosco

Pasticceria

Strada Piossasco, 9B, 10043, Orbassano

0119005734

Costi di consegna: gratuita

Vini Porcellana

Bevande – Birrificio – Enoteca

Viale Rimembranza, 29/B, 10043, Orbassano

0119002398

3336191620

info@enotecaporcellana.com

PAVONE CANAVESE

Crema & Cioccolato

Gelateria

Via Giuseppe Quilico 12/1, 10018, Pavone Canavese

3478370543

3478370543

Area di consegna: Pavone, Ivrea (centro, San Grato, Bellavista, San Bernardo), Banchette

Costi di consegna: gratuita

Note: Vaschette da 500gr. 750gr. 1Kg

PECETTO

Pecetto Cooperativa

Ortofrutta

Strada Sabena, 78, 10020, Pecetto

3356007867

PINEROLO

Empanadas Hilda

empanadas e prodotti tipici argentini – Gastronomia

Via Bignone 13 A, 10064, Pinerolo

3394093937

3394093937

empanadashilda.ita@gmail.com

Area di consegna: Pinerolo, Frossasco, Riva di Pinerolo, Airasca, Roletto, Cantalupa, Piscina, San Secondo, Bricherasio

Costi di consegna: gratuita a Pinerolo, €2,5 altri Comuni

Panetteria “G.M.R.”

alimenti da forno – Panetteria

Corso Porporato 5, 10064, Pinerolo

0121043398

3472525917

PIOBESI TORINESE

Macelleria Gramaglia

Macelleria – Salumeria

Via Magenta, 3, 10040, Piobesi Torinese

0119657920

Costi di consegna: gratis

POIRINO

Orti Di Cascina Rubina

Ortofrutta

Cascina Rubina, 10046, Poirino

3281840928

ortidicascinarubina@gmail.com

Area di consegna: Santena, Poirino, Chieri, Riva presso Chieri, Andezeno, Pecetto e Baldissero Torinese. Il martedì sera a Torino

Costi di consegna: gratis

PONT CANAVESE

Macelleria Boetto

Macelleria – Salumeria

Via Marconi, 23, 10085, Pont Canavese

012484674

RIVALTA

Antica Legumeria

Alimentari – legumi

Via Ferdinando Bocca, 16, 10040, Rivalta

3472766961

Audisio Renata Vini

Enoteca

Via Piossasco, 82, 10040, Rivalta

0119047117

3393031621

Costi di consegna: 5 euro

Azieda Agricola Chiocciole e Zafferano

Ortofrutta

Via Achille Loria, 4, 10040, Rivalta

3669772921

Cascina Mellano

Ortofrutta

Via Secondo Mellano, 10040, Rivalta

3515494224

cascinamellanorivalta@gmail.com

Costi di consegna: gratuita

Caseificio – Allevamento Moris

Alimentari – Formaggi

Via Strada Torino, 53 (frazione Pasta), 10040, Rivalta

3703764078

Area di consegna: Torino e Provincia

Costi di consegna: gratis

Note: ordini via whatsapp

Caseificio Quaranta

Caseificio

Vicolo San Martino, 14, 10040, Rivalta

3341228292

Come una Volta Panetteria

Caffetteria – Panetteria – Pasticceria

Via Bianca Della Valle, 1, 10040, Rivalta

3334374702

Costi di consegna: gratuita

Creprie Allentè

creperia

Via Balegno, 1, 10040, Rivalta

0119587701

Dal Fornaio

Panetteria

Via Giaveno, 52, 10040, Rivalta

0110269006

Frutta e Verdura di Laura Parrelli

Ortofrutta

Via Gerbidi, 5/1, 10040, Rivalta

3382409531

Macelleria Fratelli Carignano

Macelleria – Salumeria

Via Piossasco, 60, 10040, Rivalta

3806856165

Macelleria Gilberto

Macelleria – Salumeria

Via Ferdinando Bocca, 24, 10040, Rivalta

0119090380

Macelleria Vitelli e Natura

Macelleria – Salumeria

Via Giaveno, 52, 10040, Rivalta

3664799749

Meat & Fish Hamburgeria

carne – hamburger – Panini

Via Giaveno, 52, 10040, Rivalta

3664233451

Moris Caseificio

Caseificio

Strada Torino, 53, 10040, Rivalta

3703764078

Pasticceria Panetteria Da Renzo

Caffetteria – Panetteria – Pasticceria

Piazza Martiri della Libertà, 12, 10040, Rivalta

3246885251

Pastificio Gastronomia dell’Arco di Mazzilli Luigi

Alimentari – Drogheria – Gastronomia – Pastificio

Via Bocca 36, 10040, Rivalta

3487900200

Area di consegna: Rivalta e COmuni limitrofi

Costi di consegna: consegne gratuite con spesa minima € 30

Sa pasta & Company

Pastificio

Via Flavio Gioia, 3, 10040, Rivalta

3314278728

Vinoteque

Birrificio – Enoteca

Via Giaveno, 52/20, 10040, Rivalta

3336479940

Vinoteque – Enoteca

Alimentari – Birrificio – Drogheria – Enoteca

Via Giaveno, 52/20, 10040, Rivalta

3336479940

RIVOLI

I Frutti Del Grano

Panetteria

Via Vernante, 1B, 10098, Rivoli

3476754227

IDoc Lounge

Caffè – Capsule – Cialde

Corso Susa, 50B, 10098, Rivoli

0119538913

3318379624

info@idoclounge.it

L’Angolo del Pane

Panetteria – Salumeria

Via Rombò, 34B, 10098, Rivoli

3488014943

mariarosamenarolo@gmail.com

La Frutteria Di Gaido

Ortofrutta

Via Fratelli Piol, 10, 10098, Rivoli

0119586513

Area di consegna: Rivoli e cintura

La Praglia Orto Bio Frutta

Alimentari – Drogheria

Corso Susa, 17, 10098, Rivoli

3484449060

info@lapraglia.it

Macelleria Viano

Macelleria – Salumeria

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 5, 10098, Rivoli

0119589236

Padovani Morgana

Macelleria – Salumeria

Via Cavour, 7, 10098, Rivoli

0119584763

3335285940

Panificio Fischetti Gaetano

Panetteria

Via Rombò, 7, 10098, Rivoli

3336240411

raychars78@libero.it

Passione Pizza

Gastronomia

Via Fratelli Piol, 17, 10098, Rivoli

3288027817

RIVOLI

Pasticceria Catia e Roby

Caffetteria – Pasticceria

Via Sestriere, 61, 10098, Rivoli

0119596842

pasticceriacatiaroby@gmail.com

Pasticceria Di Biase

Caffetteria – Pasticceria

Via Po, 14, 10098, Rivoli

3406536022

pasticceriadibiase@libero.it

Pasticceria Moine

Pasticceria

Via Fratelli Piol, 18, 10098, Rivoli

3478631167

Pastificio San Paolo

Gastronomia – Panetteria – Pastificio

Corso Susa, 22, 10098, Rivoli

0119530398

posta@pastificiosanpaolo.it

Qualitiamo

Gastronomia – Panetteria

Via Fratelli Piol, 35/C, 10098, Rivoli

0115368745

3420305115

qualitiamorivoli@gmail.com

Rf Gusto Prelibato

Gastronomia – Girarrosto – Macelleria – Salumeria

Via Rombò, 44, 10098, Rivoli

0119538896

3381387805

rfgustoprelibato@gmail.com

Saglietti Davide

Alimentari – Formaggi – Salumi

Corso Kennedy, 16, 10098, Rivoli

3285674664

Sambin Cialde E Capsule

Caffè – Capsule – Cialde

Via Cavour, 9, 10098, Rivoli

0119215161

3498486857

Seam S.R.L.

Caffetteria – Gelateria – Pasticceria

Via PaVia n. 105/C, 10098, Rivoli

0119591666

commerciale@gelatiseam.com

Area di consegna: Torino e prima cintura

Costi di consegna: Gratuita

Note: Sconto del 20 % fino al 15 aprile

Snack Bar Pit Stop

bar

Corso Allamano, 72/A, 10098, Rivoli

pitstop09@live.it

ROSIGNANO MONFERRATO

Bolzano Vini

produzione vini

Cascina Belvedere, 54/A, 15030, Rosignano Monferrato

3371250397

ROSTA

Birrificio Castagnero

Bevande – Birrificio – Enoteca

Strada Antica di Alpignano, 26, 10090, Rosta

3298618417

info@birrificiocastagnero.it

Pagamenti accettati: carta di credito, Paypal

Costi di consegna: spese di spedizione omaggio e il 10% di sconto per acquisti di 12 bottiglie, aggiungendo in fase di checkout il codice castagnero10

SAN MAURO TORINESE

TuttoCapsule San Mauro

Caffè – Capsule – Cialde

Via Papa Giovanni XXIII, 98, 10099, San Mauro Torinese

0118012294

info@vidamatik.it

Area di consegna: raggio 15 km

Costi di consegna: consegna gratuita oltre le 300 capsule o cialde, costo € 5 sotto le 300 capsule o cialde

Note: capsule e cialde per tutti i sistemi (originali e compatibili), ginseng, orzo, bevande calde e fredde

SAN RAFFAELE CIMENA

Parsifal Birrificio Artigianale

birra artigianale – Birrificio

Via Chivasso 43, 10090, San Raffaele Cimena

0119601814

info@birrificioparsifal.it

Costi di consegna: gratuita nel raggio di 25km, per distanze maggiori è da concordare (comunque non superiore a 5€)

SANT’AMBROGIO DI TORINO

Drogheria Ferraudo Claudio

Alimentari – Drogheria

Via Umberto I, 120, 10057, Sant’Ambrogio di Torino

3482937047

Macelleria AFL Coalvi

Macelleria – Salumeria

Via Barletta, 108B, 10057, Sant’Ambrogio di Torino

3923488771

Macelleria Giordana

Macelleria – Salumeria

Via Torino, 9, 10157, Sant’Ambrogio di Torino

3404804135

SANTENA

Macelleria Crivello

Macelleria – Salumeria

Via Pezzana 4, 10026, Santena

011491571

3476317256

Area di consegna: Santena, Cambiano, Villastellone.

Pagamenti accettati: Contanti, Carta di credito, Bancomat

Costi di consegna: gratuita

SCALENGHE

Caramello E Salato

Caffetteria – Pasticceria

Via Adriani 15, 10060, Scalenghe

3335327029

Area di consegna: Scalenghe e raggio Km 20

Costi di consegna: consegne gratuite in Scalenghe – fuori da comune di Scalenghe la consegna è gratuita con ordine minimo di 25

SETTIMO TORINESE

101 Caffe’

Caffè – Capsule – Cialde

Via Italia 46/A, 10036, Settimo Torinese

0112073783

Al Tayeh Khaled

Ortofrutta

Via Torino 28/B, 10036, Settimo Torinese

3403601209

Alimentari Carmen

Alimentari – Drogheria

Via Cascina Nuova 3/B, 10036, Settimo Torinese

0113741711

Costi di consegna: consegne gratis a seconda importo

Alimentari Il Girasole

Alimentari – Drogheria

Via Moglia 26, 10036, Settimo Torinese

0118004774

Area di consegna: Settimo Torinese

Alimentari Le Delizie Del Borgo

Alimentari – Drogheria

Via San Mauro 57, 10036, Settimo Torinese

3498747650

Costi di consegna: dettagli consegna gratis a seconda importo

Bodo Panetteria

Panetteria

Via Roma 7, 10036, Settimo Torinese

0118000755

CialdeWeb

Caffè – Capsule – Cialde

Via Dante Alighieri 1, 10036, Settimo Torinese

0112438735

0119980622

ordini@cialdeweb.it

Area di consegna: Venaria e comuni limitrofi

Costi di consegna: consegna gratuita da 30€

D’Angelo Guido

Macelleria – Salumeria

Via Roma 17, 10036, Settimo Torinese

0118003962

Elite Di Paonessa Francesco

Caffetteria – Gelateria – Pasticceria

Via Torino 13, 10036, Settimo Torinese

0118984281

elite.francesco@gmail.com

Pagamenti accettati: Contanti, Carta di credito, Bancomat, Satispay, Paypal

Enoteca Naretto

Bevande – dolciumi – Enoteca – liquori

Via G.Verdi,30, 10036, Settimo Torinese

0118968402

narettoclaudio@aruba.it

Costi di consegna: gratuita in Settimo, da definire per altri Comuni

Farhane El Mehdi

Ortofrutta

Via Ariosto 15/A, 10036, Settimo Torinese

3387708345

L’Orto Di Marta

Gastronomia – Ortofrutta – Panetteria

Via Italia 90, 10036, Settimo Torinese

3391360289

Macelleria Chiara

Macelleria – Salumeria

Via Italia 67, 10036, Settimo Torinese

3476507449

Macelleria Da Antonio

Macelleria – Salumeria

Via Milano n. 20, 10036, Settimo Torinese

0118001631

3389315956

Costi di consegna: consegna gratuita

Macelleria Di Forlin Mauro

Macelleria – Salumeria

Via Torino 28/B, 10036, Settimo Torinese

0118984777

Macelleria Salumeria Da Lillo

Macelleria – Salumeria

Via Regio Parco 37, 10036, Settimo Torinese

3332812880

Area di consegna: Settimo Torinese

Pagamenti accettati: Contanti

Costi di consegna: gratuita con ordini minimi di 30 euro

Manu Bar

Caffetteria – Gelateria – Pasticceria

Via Regio Parco 3/B, 10036, Settimo Torinese

0118982214

Pagamenti accettati: Contanti, Carta di credito, Bancomat

Nature House

Alimentari – Drogheria

Via Alfieri 5, 10036, Settimo Torinese

0118971466

3479362796

Naturplus

Alimentari – Drogheria

Via Italia 60, 10036, Settimo Torinese

011281608

Panificio Le Tre P

Panetteria

Via Consolata n. 5/D, 10036, Settimo Torinese

3405400394

Pasticceria Smimmo

Pasticceria

Via Leinì 40, 10036, Settimo Torinese

3493994795

Area di consegna: Settimo Torinese

Rivera Renato

Macelleria – Salumeria

Via Asti 4, 10036, Settimo Torinese

3381901222

0118983056

simone.papo@gmail.com

Pagamenti accettati: Contanti

Note: Effettua il servizio “borsa pronta” da ritirare presso il punto vendita

TREZZO TINELLA

Agricola Mettola

Bevande – Birrificio – Enoteca

Via Bossania, 8, 12050, Trezzo Tinella

3384308461

marketing@mettola.it

Area di consegna: Torino e Cintura

Costi di consegna: gratuita

TROFARELLO

Azienda Agricola Ferrero

Ortofrutta

Strada Revigliasco 2, 10028, Trofarello

3451604739

Azienda Agricola Molino

Ortofrutta

Vicolo Salzea 20, 10028, Trofarello

3920874898

Frutti Rossi

Ortofrutta

Via Torino, 62, 10028, Trofarello

3471629553

Gastronomia Di Nicola

Gastronomia

Via Torino, 76, 10028, Trofarello

0116496088

3318537750

Gelateria Flipet

Gelateria

Via Torino, 29, 10028, Trofarello

3930730808

Macelleria Boccardo

Macelleria – Salumeria

Via Umberto I, 108, 10028, Trofarello

0116490493

Macelleria Perinetto

Macelleria – Salumeria

Via Torino, 60, 10028, Trofarello

0116497100

3481929749

Panificio Castellani

Panetteria – panificio

Via Torino 62, 10028, Trofarello

0116497433

Pasticceria DAF

Caffetteria – Pasticceria

Via Leonardo da Vinci, 2, 10028, Trofarello

0116810160

Pasticceria Scalenghe

Caffetteria – Pasticceria

Via Torino, 72, 10028, Trofarello

3396063619

Pastificio Lo Verso

Pastificio

Via Torino, 49, 10028, Trofarello

0116499757

VAL DELLA TORRE

l Chicco Tostato

Caffetteria – Gelateria – Pasticceria

Via Alpignano 128, 10040, Val della Torre

3480603006

Area di consegna: Val della Torre e limitrofi

Costi di consegna: gratuita

VENARIA REALE

CialdeWeb

Caffè – Capsule – Cialde

Corso Garibaldi 47, 10078, Venaria Reale

0112457775

0119980622

ordini@cialdeweb.it

Area di consegna: Tutta torino

Costi di consegna: consegna gratuita da 30€

VENAUS

Panificio Pasticceria Marzo

Caffetteria – Panetteria – Pasticceria

Via Antica Reale 14, 10050, Venaus

012250115

3939665430

3494766850

Area di consegna: Susa, Venaus, Novalesa, Mompantero e borgate limitrofe

VILLAR PEROSA

Vilma & Elio snc

Caffetteria – Pasticceria

Via Trieste 4 A, 10069, Villar Perosa

0121399950

3471717706

Area di consegna: Villar Perosa e comuni limitrofi

Costi di consegna: gratuita

VOLPIANO

Coop Agricola Casne

Macelleria – Salumeria

via Casne 41, 10088, Volpiano

3343013623

Da Carlo

Macelleria – Salumeria

via Umberto I 4, 10088, Volpiano

3332734481

Da Piero

Macelleria – Salumeria

via Brandizzo 5, 10088, Volpiano

0119882042

Il Buon Gusto

Ortofrutta

via Garibaldi 7, 10088, Volpiano

3287581871

Il Forno Magico

Panetteria

via Umberto I 15, 10088, Volpiano

3884086193

Jolly Blu

Gelateria

via Umberto I 21, 10088, Volpiano

3495477118

La Boutique Della Carne di Cococcia Giulio

Macelleria – Salumeria

via Garibaldi 27, 10088, Volpiano

0119884632

Micheletto Alberto

acque minerali

via Torino 5, 10088, Volpiano

3492218803

Oasi del Pane di Schipani Antonio

Panetteria

via Torino 27, 10088, Volpiano

3479595829

Pan 08

Panetteria

via Umberto I 2, 10088, Volpiano

3203843143

Pausa caffè

Caffè – Capsule – Cialde

via Trento 135, 10088, Volpiano

3939163917

Polleria F.A. di Gilli Alessandra

Macelleria – polleria – Salumeria

via Brandizzo 252, 10088, Volpiano

3397196826

3313320160

Scavo Alessandra

carne – Macelleria – Salumeria

via Mozart 20, 10088, Volpiano

3396327736

3396327736c