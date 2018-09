Negozi chiusi e abbandono. «Siamo rimasti in quattro»

Sono rimasti soltanto quattro negozi aperti in via Palazzo di Città, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Porta Palatina. Nell’isolato centrale tra piazza Castello e il municipio, oltre la metà delle serrande sono infatti abbassate da anni, e il merito di questa desertificazione è anche attribuibile al Comune che ha spostato i suoi servizi in altre zone cittadine. Ben 8 vetrine dell’ex Informa Disabili, tra il civico 9C e il 13, sono chiuse con le saracinesche, e l’area è da tempo ostaggio del degrado. Sui muri dell’edificio spuntano scritte vandaliche e lo spazio davanti all’ingresso viene utilizzato come latrina a cielo aperto. Poco più in là, sul lato opposto, altre tre serrande abbassate sbarrano l’accesso al locale che un tempo ospitava il Piano Adolescenti. Oltre dieci vetrine inutilizzate alle quali si aggiungono quelle dei vecchi negozi che non ce l’hanno fatta a sopravvivere alla crisi. «Tutte queste serrande abbassate ci penalizzano» si lamentano i pochi commercianti sopravvissuti in quel tratto di strada. «Questa via è molto frequentata dai turisti e dovrebbero sorgere nuove attività – afferma Simone, il parrucchiere al civico 9A -, magari un marchio importante potrebbe aiutare ad attrarre più clienti. Invece adesso la gente tira dritto e non si ferma».

Per Giusi, titolare del negozio di vestiti e accessori Brodo, un altro problema è rappresentato dagli affitti: «In molti – spiega la commerciante – si mi hanno detto che pagavano troppo e sono stati costretti a chiudere i battenti».

Dal negozio di cornici e grafica d’autore all’angolo con via Porta Palatina, invece lamentano problemi di controllo e pulizia. «Ogni sera – dice Marco, il proprietario – mi ritrovo colate di urina sui muri, e decine di mozziconi di sigarette e bicchieri davanti alle serrande».