I negozi sono chiusi per il Covid e sotto i portici ecco i clochard

In corso Emilia angolo corso Giulio Cesare sembra di essere tornati indietro nel tempo di qualche anno, quando il portico era prigioniero di clochard e disperati. Persino di veri e propri dormitori. Eppure da giorni è proprio questa la situazione che si è venuta a creare in quello spicchio di Aurora, realtà sicuramente legata all’emergenza da Covid. Con alcune attività chiuse, per esempio le palestre, si è affievolito il via vai di ragazzi. Mentre è cresciuto quello di chi ha perso tutto.

LA DENUNCIA

Un particolare notato dai residenti che ora chiedono provvedimenti. «Io sono cresciuto nella 7 – racconta Gabriele, il residente autore della denuncia -, e sono davvero basito dall’atteggiamento con cui l’amministrazione comunale continua ad ignorare le ignobili condizioni in cui versano corso Giulio Cesare, corso Emilia, corso Palermo e vie limitrofe».

