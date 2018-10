Negozianti in rivolta contro la nuova Ztl: «Gli affari a picco»

«Torino centro – No ingresso a pagamento!». Non lascia alcun dubbio il messaggio scritto sulle centinaia di locandine affisse ieri in centro città dai commercianti che si sono schierati, per l’ennesima volta, contro la proposta del Comune di Torino di far pagare l’accesso ai veicoli non elettrici. Dopo le oltre 8.200 firme raccolte dai commercianti e dai loro clienti per dire no all’estensione della Ztl, ora il “Coordinamento associazioni di via del centro”, che conta 1.180 iscritti, si concentra sui 35 varchi d’accesso che potrebbero presto essere monitorati dai privati. La soluzione – annunciata alcuni giorni fa dall’assessore alla Viabilità del Comune, Maria Lapietra – sembra essere più di un’ipotesi, dal momento che a Palazzo Civico si sono presentati gli emissari di Kiunsys, start up con sede a Campobasso che gestisce già la Ztl di Pavia e quella di Verona.

