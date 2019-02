Negramaro, l’amore che torna: «Sarà tutto per il nostro Lele»

È iniziato nel giorno di San Valentino da Rimini il per “Amore che torni tour indoor 2019” dei Negramaro. Nel giorno più romantico dell’anno per uno dei giri live più profondi e sentimentali della band pugliese sold out in tutte le tappe in programma fino al 19 marzo. Così come per la tappa torinese in programma questa sera al PalaAlpitour. Ancora un pieno di emozioni tutte in nome del loro Lele, il chitarrista che qualche mese fa ha dovuto lasciare la band per un’emorragia celebrale dalla quale si sta lentamente riprendendo.

«Sarà strano salire sul palco senza Lele (anche se a Rimini ha salutato il pubblico per qualche minuto, ndr) – ha spiegato Giuliano Sangiorgi – ma sapere che tra pochissimo sarà di nuovo con noi su quel palco a spaccare tutto, mi fa tirare un sospiro di sollievo». Intanto, al suo posto suonerà il fratello Giacomo, perché i Negramaro non sono solo un gruppo, sono una famiglia, amalgamata e affettuosa, ed è anche questo il segreto del loro successo. E stasera lo spettacolo sarà tutto da ballare, cantare, godere. Concepito dalla band assieme a un team creativo composto dallo studio Gio’ Forma (direzione creativa e stage design), da Clonwerk (regia e video design) e da Jordan Babev (luci), il palco si compone di una serie di elementi mobili che cambiano continuamente l’aspetto della scena.

Assolutamente centrali e mastodontici sono i 200 metri quadrati di schermi led ad alta risoluzione che attraverso visual geometrici e riprese live aggiungono dinamicità al concerto. E poi, ovviamente, c’è la musica. In scaletta ci sono 24 brani. Si parte da “Fino all’imbrunire” e si continua con “Ti è mai successo?”, “La prima volta”, “Estate”, “Sei tu la mia città”, “Il posto dei santi”, “Ridammi indietro il mio cuore”, “Mi basta”, “Amore che torni”, “Attenta”, “Parlami d’amore”, “Per uno come me”, “L’amore qui non passa”, “Solo per te”, “Solo3min /Sei”, “Pezzi di te”, “Lo sai da qui”, “Tutto qui accade”, “L’immenso”, “Via le mani dagli occhi”, “Ci sto pensando da un po’”, “Senza fiato”, “Mentre tutto scorre”, “Nuvole e lenzuola”.