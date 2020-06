Nei colori dei Quartieri Spagnoli. Chiaretta ha perso il suo papà

Perduto nei Quartieri Spagnoli sembra già il titolo di un romanzo: Tony Perduto, giornalista precario alle prese con mille incarichi, ai Quartieri Spagnoli ci vive e ci lavora e di storie strane ne segue parecchio, come quella del prete contro un curioso personaggio che ha trasformato la piazzetta della chiesa in un parcheggio. Ma al caso che gli bussa letteralmente alla porta di caso non era certo preparato

Il caso ha il volto pallidissimo di Chiaretta, è lei “La bambina senza il sorriso” (Marsilio, 16 euro; ebook 9,99) di Antonio Menna. Chiaretta non sorride, o meglio lei sa di sorridere, ma il suo viso non reagisce: a causa di una particolare malattia, i muscoli del suo viso bianchissimo non si attivano e il sorriso resta dentro il cuore e la mente, inespresso, invisibile se non per pochissimi.

Il problema di Chiaretta è drammatico: ha perso suo padre nei Quartieri Spagnoli: il commercialista Carmine Maiorano ha fatto perdere le sue tracce in una tranquilla domenica, al mercato. E per buona misura la sua automobile viene fatta esplodere proprio davanti alla casa dove abitava sua madre. È un caso particolare, anche perché la famiglia di Maiorano, in particolare il suo potentissimo suocero, non vuole che le notizie circolino, che si faccia luce su un caso che viene definito come la scappatella sentimentale di un uomo di mezza età.

Nell’aroma di caffè e nel suono melodioso del dialetto napoletano, tra i bassi dei Quartieri e gli eleganti palazzi del Vomero, Perduto porta avanti la sua indagine personale, poco aiutato dal maresciallo Pallone, fino allo stabilimento dell’acciaieria ormai ridotto a un rudere di archeologia industriale. La precarietà di Perduto, l’umanità dei vari personaggi, un amore sospeso conducono solo al finale in cui qualcuno, quel sorriso della bimba, lo vedrà.