Neja: «Sì, sono la regina degli anni ’90 ma adesso sogno Masterchef»

“Sarà una serata in cui omaggerò la musica dance di quegli anni proponendo non solo i miei cavalli di battaglia ma anche successi di colleghi come Corona e Haddaway”: è con queste parole che Neja spiega con entusiasmo cosa ha in serbo per “I mitici anni 90”, evento organizzato dalla “Torino nel Mondo” di Roberto Di Crescenzo per animare, sabato prossimo a partire dalle 21, il Quasar.

Cantante simbolo del periodo d’oro in cui in Italia, soprattutto all’ombra della Mole, si fabbricavano brani che facevano ballare i giovani di tutto il Mondo, Agnese Cacciola (“Neja è la traduzione in sloveno del mio nome”) è nata a Rivoli e da Torino prese il volo, letteralmente, con successi di stampo internazionale come “Restless” e “The game”.

Che ricordi ha di quegli anni?

“Tanti, dai Festivalbar ad incontri speciali come quello, in Francia, con Ricky Martin”.

Se dovesse riassumere in tappe la sua carriera?

“Partirei da quando conobbi il mio primo produttore Alex Bagnoli e da successi come “Restless” e “The Game” che mi fece vincere “Un Disco per l’Estate” nel 1999 e mi portò fino in Giappone. Poi passerei al contratto con la Universal, al mio primo disco acustico a “The Voice”…”.

Come fu?

“Accettai di partecipare anche per sperimentare sulla mia pelle i meccanismi dei talent. Da professionista e da insegnante di canto non è un’esperienza che consiglio: mi rendo conto che oggi ci sono poche alternative per i giovani desiderosi di emergere, ma sono tritacarne che non sempre premiano il talento e creano fenomeni in tempo zero”.

Parteciperebbe ad un reality?

“La tv è una vetrina fondamentale, ma GfVip e Isola, che mi sono stati proposti, non fanno per me: trovo triste riciclarsi in questa maniera, mi sentirei a disagio. Non disdegnerei invece programmi in cui si impara qualcosa, tipo Ballando o Masterchef, anche se non mi ci vedo tra i fornelli, sono una frana!” (ride).

Tre aggettivi per definirsi come cantante?

“Coinvolgente, solare, ironica”.

E come donna?

“Inquieta, dolce, umile”.

Sogno nel cassetto?

“Continuare a cantare e ad insegnare, perché è meraviglioso assistere all’evoluzione di un cantante, e poi trasferirmi all’estero perché ho sempre bisogno di stimoli nuovi per sentirmi viva”.

Progetti per il futuro?

“A venti anni esatti da “Restless” ho ricominciato a collaborare con il primo discografico, Pippo Landro, e poi ho in serbo un’altra serata con Roberto Di Crescenzo in cui proporre i miei progetti jazz”.

Ad oggi qual è il suo più grande successo?

“Essere madre di una splendida bambina di sei anni”.