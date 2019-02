Nel 1961 fu il milionesimo torinese: «Quanto è peggiorata la mia città»

Un milione. Cos’è, in fondo? È un “uno” seguito da sei zeri. Eppure, per l’indiscusso fascino delle cifre tonde, quell’uno seguito da sei zeri acquista un significato speciale. Lo sa bene Marco Arduino, l’uomo che alla nascita è stato, per una strana ventura del destino, quell’uno seguito da quei sei zeri famosi.

Era il 2 febbraio 1961 e lui, appena venuto al mondo, veniva festeggiato come il milionesimo cittadino di Torino. Una delegazione comunale con il sindaco Amedeo Peyron in testa lo andò a salutare. Torino era la settantasettesima città nel mondo a superare la soglia fatidica di 999.999 abitanti: il sogno si realizzava in un bambino di tre chili e mezzo che spalancava i suoi occhi al mondo. Oggi, quel bambino è cresciuto, lavora in un negozio di occhiali in via Monferrato. E dice: «Com’è essere il milionesimo? Non ho una sensazione particolare, ma mi sento davvero un po’ unico».

