Nel 2021 la nuova Canavesana: addio alle officine di Rivarolo

Finalmente c’è una data per il passaggio della Canavesana da Gtt a Trenitalia: gennaio 2021. Ancora un’incognita, invece, sulla Torino-Ceres, per cui non ci sono previsioni. Questo l’esito dell’audizione in Regione di Trenitalia e Gtt chiesta dal consigliere della Lega, Andrea Cerutti. Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema delle officine di Rivarolo che Trenitalia non intende utilizzare e per cui resterebbe ancora da sciogliere il nodo sul personale, composto da una quarantina di persone, ora in carico a Gtt. «Siamo ancora in alto mare sulla Torino-Ceres manca la certificazione di sicurezza e nessuno ha potuto dare certezza sui tempi, il che è sconcertante per un’infrastruttura sulla quale la Conferenza Stato Regioni, un anno fa, ha impegnato 47 milioni e che deve collegare Torino con il suo aeroporto» ha commentato il consigliere del Pd, Alberto Avetta, esprimendo non poca preoccupazione anche sulle officine di Rivarolo.

