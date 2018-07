Nel bagagliaio dell’auto profumi e magliette con marchi falsi. Denunciati due macedoni

Due macedoni di 21 e 26 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Rivarolo Canavese per commercio di prodotti con marchi falsi. I due sono stati fermati sabato in corso Re Arduino a Rivarolo a bordo di un’auto nel cui bagagliaio, come hanno accertato i militari dell’Arma, erano stipati 22 profumi, 6 paia di scarpe, 11 magliette, 5 camicie e 2 borsoni di varie marche, molto probabilmente contraffatti e destinati alla vendita illegale.

ALLA VISTA DEI MILITARI TENTANO DI ALLONTANARSI

Alla vista della pattuglia i due giovani hanno tentato di allontanarsi ma il loro tentativo è andato a vuoto. Fermata e sottoposta a controllo, una volta scoperta la merce “contraffatta”, la coppia di macedoni è stata denunciata.