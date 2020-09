Nel cantiere spuntano ossa: giallo davanti a Santa Maria

I lavori sono stati fermati fino a quando non sarà fatta luce sulla scoperta

Ossa umane. Sono quelle trovate, nel tardo pomeriggio di mercoledì, all’interno del cantiere di via Cravero a Caselle, dove sono in corso i lavori per il rifacimento di una porzione di rete idrica nella città dell’aeroporto.

La scoperta è stata fatta dai tecnici della ditta che sta operando per conto di Smat. Immediata la chiamata ai carabinieri della stazione cittadina e al sindaco di Caselle, Luca Baracco, subito intervenuto per capire cosa fosse successo.

E visto che sono in corso gli accertamenti da parte della della Soprintendenza ai Beni Culturali e Architettonici del Piemonte, con il sopralluogo avvenuto ieri, lo scavo è stato momentaneamente sospeso in attesa del risultato delle analisi che la stessa Soprintendenza ha deciso di effettuare su un campione di ossa.

