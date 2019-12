Nel catering e al call center gli impiegati lavoravano a nero: scattano sospensioni e maximulta

Sfruttamento della manodopera irregolare e sicurezza nei luoghi di lavoro. Operazione dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Torino in servizi mirati nel settore dei “call-center” e “catering“, coadiuvati da personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Nel corso dell’attività i militari hanno controllato diverse attività imprenditoriali operanti nel territorio torinese, di cui due sono risultate in totale violazione delle norme che regolano il lavoro e che tutelano la salute e la sicurezza negli ambienti lavorativi.

SCOVATI LAVORATORI A NERO

In particolare, in un call-center di Orbassano è stata riscontrata la presenza 23 lavoratori in nero sui 27 presenti in azienda, privi di qualsivoglia contratto di assunzione e senza alcuna cautela previdenziale ed assistenziale. Analogamente nel corso di un evento aziendale svoltosi a Torino, è emerso che la società che forniva il servizio di catering impiegava ben 12 lavoratori in nero sui 15 presenti in sala. In entrambi i casi è stato disposto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per il superamento della percentuale del 20% del personale non in regola.

SANZIONI AMMINISTRATIVE SALATE

Nello stesso tempo, sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 70mila, euro recuperi contributivi per circa 116mila euro e si è proceduto alle diffide nei confronti delle aziende interessate finalizzate alla regolarizzazione dei lavoratori impiegati “in nero”.