Nel circolo con ingresso libero: «Siamo l’antidoto al degrado»

Tavoli in legno affollati nel pomeriggio, dove si disputano infuocate partite a scopa. E poi il campo per le bocce. Pulizia e ordine al primo posto, perché il sodalizio al decoro ci tiene e infatti tutte le foglie cadute dagli alberi, ora che è autunno, vengono raggruppate e portate via in un amen. Piazza d’Armi sul suo lato meno nobile, quello di corso Montelungo. È qui che si radunano i signori della “Pensionati e amici della scopa”. Circa duecento persone che provengono sì da Santa Rita ma anche da Lingotto e Crocetta.

Una bocciofila libera, la “Pensionati”, tipologia prevista dal regolamento comunale. Un posto che a dire il vero esisteva da circa quarantacinque anni, cioè da quando i primi giocatori hanno iniziato a radunarsi per le bocce. Poi nel 2006, in occasione delle Olimpiadi, il Comune ha piazzato tavoli e panchine per ospitare le partite a carte. «Si gioca in un clima conviviale – spiega Gaetano Cammalleri, “de facto” responsabile del circolo – ma questo posto serve a radunare i pensionati di zona, che altrimenti non saprebbero che fare».

Niente tessera, siamo alla bocciofila libera. Chi arriva e vuole fare una partita, si siede e gioca. Poi certo, qualche richiesta in Comune è stata fatta. Ad esempio i bagni. I giocatori non possono averli, perché la normativa non lo prevede, e allora i reclami erano per far aggiustare il gabinetto pubblico di fronte alla caserma. Ci sono volute quattro lettere, una consegnata a Fassino in persona da Cammalleri, ma alla fine l’intervento c’è stato. Da un politico all’altro, tre anni fa in bocciofila è arrivata Chiara Appendino, all’epoca neo-sindaca.

«Aveva promesso di migliorare la nostra situazione – raccontano i soci – ma poi non si è più fatta vedere. Speriamo mantenga la parola». Non è facile, come del resto non lo è per molte altre bocciofile in città. I giocatori, però, ci tengono alle precisazioni. «È vero, qui si gioca gratis. Ma siamo anche un presidio. È grazie a noi se c’è pulizia e se ce ne andassimo, in breve tempo arriverebbe il degrado».