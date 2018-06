Nel cortile spunta un alveare: «Il palazzo in balia delle api»

Da una settimana esatta hanno preso possesso di un albero nel giardino condominiale. E non hanno intenzione di andare via. Un enorme sciame di api, proveniente da chissà dove, è giunto nel quartiere San Donato e si è posato in mezzo alle piante di uno stabile in via Fagnano 10, generando il panico tra i residenti. A notare il gigantesco ammassamento di insetti è stata, di prima mattina, la custode del condominio, che ha immediatamente contattato l’amministratore il quale, a sua volta, ha telefonato ai vigili del fuoco. Ma come succede ormai da molti anni, la risposta dalla centrale operativa è stata negativa.

«I pompieri hanno detto che intervengono solo in situazioni di assoluta emergenza – racconta la custode – e così ci siamo dovuti rivolgere a un apicoltore». Anche qui però, ci sono stati degli intoppi. «Un esperto, contattato, non è potuto venire per motivi familiari. Così ne abbiamo chiamato un secondo e stiamo aspettando il suo arrivo». Il problema però, è che con questo caldo i casi di sciami impazziti crescono di numero in tutta la città e per gli apicoltori, che non sono molti, non è semplice star dietro a ogni focolaio. Ma ormai nel palazzo di via Fagnano è già trascorsa una settimana e ci si augura che il grattacapo venga risolto al più presto.

«Fortunatamente nessuno di noi è ancora stato punto da un’ape, ma dal momento che abbiamo le finestre aperte non ci sentiamo affatto tranquilli», lamenta una signora affacciata al balcone del primo piano. Effettivamente, le api ammucchiate nel giardino sono davvero tante, nell’ordine di parecchie centinaia. E in mezzo ai tigli e alle ortensie, guidati dalla loro regina si sono già portate avanti col lavoro costruendo i tipici favi, cioè i raggruppamenti di celle esagonali che servono per le larve, il miele e il polline. Ma i condomini, esasperati, gradirebbero eccome un loro trasloco altrove.