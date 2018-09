Nel covo dei pusher: trio di spacciatori nella rete della polizia

Trio di pusher nel mirino della polizia. Due nigeriani e un maliano sono stati arrestati nel corso di due differenti controlli, dagli agenti della squadra mobile, a Torino. Per tutti l’accusa è quella di possesso, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

NEL COVO DEI DUE PUSHER

Nel primo caso i due nigeriani, entrambi 20enni, sono stati fermati dalla polizia in via Scarlatti. L’attività d’indagine degli agenti ha permesso di scovare l’appartamento dei due extracomunitari e porre così fine alla loro illecita attività. Le forze dell’ordine sono riuscite ad entrare all’interno dell’alloggio proprio nell’istante in cui un cliente stava uscendo con ancora tra le mani una dose di marijuana (l’uomo è stato sanzionato amministrativamente).

TROVATI DROGA, SOLDI E UN BILANCINO

All’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno sorpreso la coppia di nigeriani in fragranza di reato. Nella camera da letto, all’interno di un trolley, i due nascondevano infatti 170 grammi di marijuana e, tra gli indumenti nell’armadio, 1.085 euro, in banconote di vario taglio, probabilmente riconducibili all’attività di spaccio dei due pusher. Inoltre, i in una busta in nylon, riposta sopra una mensola del bagno, i poliziotti hanno trovato anche diversi grammi di eroina e cocaina, altro denaro contante ed un bilancino di precisione in cucina. I due ventenni nati in Nigeria con diversi precedenti di polizia alle spalle, sono stati arrestati per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

IL TERZO ARRESTO IN PIAZZA CARDUCCI

In piazza Carducci angolo via Nizza, sempre gli agenti della squadra mobile hanno notato il terzo spacciatore, un cittadino del Mali di 22 anni a bordo di una vettura (lato passeggero). Dopo alcuni metri lo straniero ha prelevato dalla bocca un involucro e lo ha ceduto al conducente in cambio di denaro. Poi è sceso dall’auto e ha proseguito a piedi. Gli agenti sono intervenuti immediatamente ed hanno fermato entrambi i soggetti. Il ventiduenne è stato trovato in possesso di 50 euro, di cui 40 appena intascati in cambio della dose di cocaina ceduta. Il maliano, con precedenti specifici e con a carico un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente.