Nel frigo-congelatore due sacchi pieni di cibo malconservato: commerciante denunciato

La scoperta dei civich in un kebab di via Chiesa della Salute

Gli agenti della polizia municipale di Torino hanno controllato un’attività artigianale di vendita kebab in via Chiesa della Salute a Torino. Nel corso del blitz, i “caschi bianchi” hanno scovato due sacchi neri contenenti 32 sacchetti di melanzane e peperoni: gli alimenti, secondo quanto appurato dai civich, erano custoditi in involucri non conformi, stipati all’interno di un frigo-congelatore, in modalità non idonee a una corretta conservazione dei cibi e pericolosa, dunque, per la salute pubblica.

DENUNCIATO IL TITOLARE DELL’ESERCIZIO

Il titolare dell’esercizio commerciale, un cittadino di nazionalità turca, è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di alimenti in cattivo stato di conservazione detenuti per la somministrazione.