Nel giardino 22 piantine di marijuana: marito e moglie di 60 anni nei guai

La scoperta in una villetta di Borgo Sassetto ad Alpignano

Nel giardino di casa una vera e propria piantagione di marijuana. E’ quanto hanno scoperto gli uomini della polizia municipale, nel corso di un controllo in una villetta di Borgo Sassetto ad Alpignano, nel torinese, abitata da una coppia di coniugi 60enni. I “caschi bianchi”, allertati da alcuni vicini di casa dei due “coltivatori” d’erba (insospettiti dalla presenza di quelle strane piantine), non hanno avuto difficoltà a riconoscere che si trattava effettivamente di droga.

SEQUESTRATE 22 PIANTINE DI MARIJUANA

Per la precisione nel giardino c’erano 22 piantine di marijuana, alcune alte poco più di mezzo metro, altre già quasi due. I vigili urbani, entrati in azione con una pattuglia di carabinieri del locale distaccamento dell’Arma, hanno sequestrato tutta la “roba” insieme con alcuni semi non ancora piantati. La coppia di coniugi, marito e moglie, sono stati denunciati.