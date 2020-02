Nel giardino dei “bimbi d’acqua” la verità che libererà due donne

James Kovac sta morendo, ma prima di andarsene vuole che sua figlia Tori sappia la verità su di lui e sulla sua famiglia. Una verità legata con uno spago rosso a una lettera appena giunta dal Giappone, a quel matrimonio sotto un albero e a una sposa con il kimono bianco, nel periodo in cui era in marina, nel 1957, che lui le ha sempre raccontato come una delle sue meravigliose storie, ma a quelle nozze lui non era semplice spettatore, era lo sposo. Lo sposo di Naoko, una diciassettenne di buona famiglia, che non voleva accettare il fidanzato imposto dal padre. E Tori vuole la verità su questa donna e la figlia che pare abbia avuto.

Ana Johns, giornalista americana, l’autrice de “La donna dal kimono bianco” (Tre60, 16 euro), dice di essersi ispirata alle vicende della propria famiglia: suo padre era infatti di stanza in Giappone, negli anni dell’occupazione americana e subito dopo. Un periodo dove si calcola che siano nati diecimila bambini di sangue misto, di cui solo settecento passati attraverso un orfanotrofio. Tra questi, forse, anche “l’uccellino” figlia di Naoko e James, dopo il loro matrimonio clandestino?

La storia è raccontata ai giorni nostri da Tori e nel 1957 dalla giovane Naoko. Fallito l’incontro dell’americano con i genitori (si è presentato in divisa, immaginate la reazione della famiglia…), c’è il matrimonio, la vita in una casupola nel villaggio dei più miseri, il lutto per la perdita della madre, la gravidanza. Con James imbarcato e lontano, Naoko, trascinata dalla nonna, finisce in un luogo dove vanno le madri come lei, con i loro figli mezzi occidentali. Donne emarginate, spesso impossibilitate a sposare i loro uomini perché la marina americana a sua volta non vede di buon occhio queste unioni e le boicotta. Intorno ai porti ci sono le “pam pam”, prostitute che sperano di incastrare un marinaio per andare negli Usa, dove saranno ugualmente vittime di razzismo.

Ma in questo luogo nella foresta Naoko deve affrontare un incubo atroce per salvare il figlio che ha in grembo, per andare lontano dal giardino dei “Jizo”, le statuette con sciarpette e bavaglini rossi che accompagnano nell’aldilà i “bambini dell’acqua”, nati morti, oppure soffocati perché indesiderati. Un giardino di anime innocenti come fiori scarlatti.

Una storia dura, raccontata da Naoko con voce poetica di una giovane che spera e che lotta, una storia che unisce due donne a distanza di decenni, nel nome di una verità sconvolgente, senza la quale nessuna di loro sarà mai in pace.