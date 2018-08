Nel locale degli universitari dove i panini sono leggenda

Il bar Colombo di piazza Arbarello festeggia i 61 anni di attività. Un traguardo importante per lo storico locale del centro, ex punto di riferimento per gli studenti della facoltà di Economia che passavano i loro pomeriggi tra una partita di calcio balilla, una gara di flipper e una canzone al jukebox. «Ma potevano anche studiare nella sala al piano di sopra sorseggiando una bibita fresca o un buon caffè» ricorda entusiasta Stefano Allevi che gestisce il bar insieme al fratello Sergio. Stefano, oggi 61enne, nasce proprio nello stesso anno in cui lo zio Angelo Colombo apre la caffetteria, dopo essersi trasferito a Torino da un paesino vicino a Como per adempiere agli obblighi di leva. Il bar è sempre gestito in famiglia, infatti nove anni più tardi, nel ’66, entra a far parte dell’attività Giuseppe, il cognato di Angelo, affiancato dall’inseparabile moglie Irma «che preparava panini famosi in tutta Torino» afferma Sergio che ha appena compiuto 70 anni. Una tradizione culinaria che la mamma ha trasmesso a Nella, la moglie di Stefano, che ancora oggi imbottisce i tramezzini con melanzane freschissime, la specialità della casa. E se certe ricette non cambiano mai, la città è invece completamente diversa rispetto a quella che si osservava dalle vetrine del bar negli anni ‘70. «Un tempo questa era la piazza dell’auto – ricordano Stefano – c’era il gommista, il benzinaio, l’elettrauto. Ma erano soprattutto gli denti a rendere vivo questo tratto di città che oggi è diventato un parcheggio». Negli anni ‘80 la salute del papà Giuseppe vacilla e sono i due giovani fratelli a portare avanti l’attività. La facoltà di Economia si trasferisce e con lei anche il target giovanile che era solito frequentare il bar. I nuovi clienti sono gli impiegati della banca San Paolo e i sindacalisti di via Barbaroux, oltre ai tanti avvocati del centro. La caffetteria viene anche scelta dai registi come set cinematografico e per un certo periodo è frequentata da vip, attori e dirigenti. «Poi con l’arrivo della Ztl – afferma Nella – le aziende si sono trasferite fuori dal centro e noi siamo stati molto penalizzati anche perché abbiamo perso tutti i clienti del mattino che venivano a far colazione». Ma nonostante le difficoltà il Colombo riesce comunque ad andare avanti grazie alla sua clientela affezionata. «Anche se oggi con gli smartphone le persone hanno smesso di comunicare verbalmente – scherza Stefano -, il Colombo rimane sempre un luogo dove ci si può fermare per una pausa in compagnia, dove si può trovare un sorriso o un amico con cui condividere il proprio tempo».