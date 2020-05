Nel magazzino della villa soldi e una zanna d’elefante: arrestato 32enne [FOTO e VIDEO]

L'uomo, rumeno, aveva a carico diversi precedenti di polizia per truffa. In suo possesso 37 banconote da 50 euro, tutte contraffatte

Una zanna d’elefante e 37 banconote da 50 euro, tutte contraffatte. Questo il bottino di un 32enne rumeno, conservato nel magazzino della sua villa fuori Torino. Il personale della Squadra Volante lo ha fermato per un controllo in corso Vittorio Emanuele II ed ha poi fatto la scoperta nella sua residenza, arrestandolo.

FERMATO PER UN CONTROLLO

L’episodio risale a questo lunedì. Il 32enne è stato fermato per un controllo in auto dagli agenti, vista la presenza nella macchina di altre due persone. Il rumeno si è dichiarato commerciante d’auto ma, dopo le dovute indagini, i poliziotti hanno scoperto diversi precedenti di polizia a suo carico, compreso un reato riguardante il possesso di armi e proiettili illegali. Il solo controllo della vettura ha rivelato la presenza delle banconote, contraffatte e destinate a truffe nummarie.

LA ZANNA NASCOSTA NEL MAGAZZINO

Gli investigatori hanno continuato l’attività poi nel domicilio del malvivente e qui hanno fatto la scoperta. Una zanna d’elefante intarsiata, detenuta senza documentazione prevista. Per l’uomo sono scattate le manette: arrestato per detenzione di banconote contraffatte e denunciato per violazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.