Nel mezzo del cammin di… Vita Nova

Le date ci sono, dal 14 al 18 ottobre 2021. E pure la location, il Lingotto Fiere. L’unica certezza a mancare è quella legata al rischio Covid nei confronti del quale, forse, è ancora presto per cantare vittoria. Ma dai vertici del Salone del Libro i tempi sono maturi, quanto meno, per programmare la prossima edizione dopo che una, quella dello scorso anno, è andata perduta (se non per gli appuntamenti online) e quella di quest’anno spostata, appunto, in autunno. Oltre non si deve andare, anche per quanto riguarda i grandi eventi è giunto il momento di stringere i denti, farsi coraggio, pensare positivo e programmare, finalmente, dal vivo. Ed è così che Vita Nova, come è stata ribattezzata la manifestazione fieristica piemontese, ripartirà nel nome di colui che ha fatto della letteratura italiana un’eccellenza, Dante Alighieri, di cui proprio nel 2021 ricorrono i 700 anni dalla morte. E’ nel suo nome che il Salone tornerà ad aprire le porte, non più esclusivamente virtuali, a editori, scrittori, fruitori, scuole in un appuntamento atteso dietro le quinte degli incontri social come una manna, dai protagonisti del sapere e da chiunque ami la buona lettura. Tanti gli ospiti che, ovviamente con le dovute cautele dettate dal momento, stanno per imbarcarsi sul carrozzone di Vita Nova e una collaborazione importante, quella con Rai, che promette dirette e interventi televisivi.

