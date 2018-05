Nel muretto di pietra il nascondiglio della marijuana: pusher scoperto e fermato al Valentino

Aveva nascosto la droga in un muretto di pietra al Parco del Valentino. Il suo nascondiglio, però, è stato smascherato dalla polizia e per lui sono scattate le manette. Il giovane pusher, un 18enne proveniente dal Mali, è stato intercettato nel corso di un servizio di controllo del territorio, effettuato dagli agenti della Squadra Volanti. Sono stati loro, infatti, a notare l’extracomunitario mentre sostava, con fare sospetto, in prossimità della collinetta posta all’incrocio fra corso Vittorio Emanuele e corso Massimo d’Azeglio, nel parco del Valentino.

NASCONDE LA ROBA NEL MURETTO

I poliziotti hanno visto lo spacciatore accovacciarsi nei pressi di un’aiuola e nascondere un involucro nella fessura del muretto di pietra che la delimitava. Poco dopo, hanno notato un ragazzo italiano avvicinarsi al pusher e parlare con lui. Evidentemente i due stavano contrattando la cessione della droga. Cosa avvenuta di lì a poco. Il cliente ha infatti passato del denaro allo spacciatore e questi gli ha consegnato qualcosa prelevandolo proprio dalla fessura del muretto.

CLIENTE MULTATO, PUSHER ARRESTATO

A questo punto, gli agenti sono intervenuti recuperando dal muretto un involucro contenente 30 grammi di marijuana. Sia l’acquirente che il pusher sono stati fermati; al cliente è stata sequestrata una dose di 3 grammi di “erba” e contestato l’illecito amministrativo. Il cittadino maliano, invece, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.