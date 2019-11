«Nel rogo abbiamo perso tutto»: ora scatta la gara di solidarietà

Hanno perso tutto. I componenti di una famiglia di Villar Dora, tra cui una bambina di 8 mesi, si sono trovati da un momento all’altro non solo senza un tetto ma anche senza vestiti. Tutta colpa di un incendio, divampato giovedì in quello che inizialmente sembrava solamente un capanno. Sul posto sono intervenute la squadra 21, l’autoscala, il carro fiamme e le squadre volontarie di Borgone di Susa e Avigliana. Gli uomini dei vigili del fuoco hanno lavorato per evitare che le fiamme si propagassero ma non sono riusciti a salvare la casa.

Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri della compagnia di Rivoli, che si sono occupati di indagare sulle cause che hanno scatenato l’incendio. Secondo le loro ricostruzioni, sarebbe da escludere la matrice dolosa. Infatti l’origine delle fiamme potrebbe essere stato un problema alla canna fumaria dell’abitazione. Pertanto l’abitazione, di circa 90 mq, è stata dichiarata inagibile e di conseguenza la famiglia che ci abitava dentro ha dovuto lasciarla e cercare una sistemazione alternativa per i prossimi giorni.

Nel frattempo è partito l’appello on-line della famiglia per chiedere aiuto. A lanciarlo, su Facebook, è stata Katiuscia Berta: «Buongiorno a tutti, nella serata di ieri ho perso la casa in un incendio a Villardora. Troverete notizie su internet. Chiedo gentilmente a tutti i miei contatti di condividere questo post e se siete disponibili a donare qualcosa. Io, mia figlia di 8 mesi, mia mamma e il nostro lupetto siamo rimasti senza indumenti e tutto il resto, nel caso aveste qualcosa a casa che non utilizzate potete portare il tutto al ristorante “Pilone” di Villardora. Scrivo anche il mio Iban si accettano donazioni anche in denaro per poter far fronte a tutte le spese del caso, affitto, cibo», ha scritto Berta. Immediato l’apporto solidale di alcuni privati cittadini, tra donazioni e condivisioni dell’appello.