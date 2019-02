Nel santuario di Santa Rita l’ultimo saluto a Marisa Amato, seconda vittima dell’inferno di piazza San Carlo [LE FOTO]

Si sono svolti oggi, nel santuario di Santa Rita, i funerali di Marisa Amato, la pensionata 65enne rimasta tetraplegica dopo essere stata travolta dalla folla durante i tragici fatti di piazza San Carlo in occasione della proiezione della finale di Champions League Juventus-Real Madrid la sera del 3 giugno 2017.

La Amato è morta venerdì 25 gennaio al Cto di Torino, si ritiene per conseguenze della tetraplegia e successive complicazioni dovute al trauma.

L’ABBRACCIO.

E’ stato lungo l’abbraccio tra la sindaca Chiara Appendino e Viviana, una dei figli della vittima. In chiesa numerose le corone di fiori, tra cui quella della Città, della Juventus e del comitato vittime Heysel.

IL MESSAGGIO DI NOSIGLIA.

Il parroco, don Roberto Zoccalli, ha letto il messaggio dell’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia: “Il signore susciti, in chi ha determinato con il suo comportamento la tragedia di piazza San Carlo, un sussulto di dignità e di rimorso delle coscienze. Un sussulto che sfoci nell’assunzione delle proprie responsabilità, riconosciute davanti alla giustizia umana che è condizione necessaria per ottenere la misericordia di Dio. La morte di Marisa susciti in ogni suo cittadino responsabilità della cosa civile e un forte impegno di ripresa morale fondata sui valori cristiani e civili”.

I FAMILIARI.

“Non mi aspettavo tutta questa gente. Sono felice che sia venuta la sindaca Appendino: è sempre stata presente ed è venuta a trovarci in ospedale”. Sono le parole di Vincenzo D’Ingeo, marito di Marisa Amato. Con lui, i figli Viviana e Danilo: “Porteremo avanti tutto quello che nostra madre ha fatto in questo anno e mezzo. Ci ha voluto trasmettere la sua forza”.

Così Francesco, il fratello di Marisa: “E’ sempre stata una donna altruista e a volte non l’ho condivisa totalmente. Ai miei nipoti ha fatto piacere la presenza della sindaca, io condivido le parole dell’arcivescovo Nosiglia. Proverò a perdonare”.

LUTTO CITTADINO.

Oggi è stato dichiarato lutto cittadino a Torino. Per tutta la giornata, le bandiere saranno esposte a mezz’asta sugli edifici del Comune, degli enti pubblici e privati e delle scuole della città di ogni ordine e grado. Saranno, inoltre, sospese anche le manifestazioni musicali previste nelle pubbliche piazze.

LA SECONDA VITTIMA DEL CAOS DI PIAZZA SAN CARLO.

Per la morte della donna, la Procura di Torino ha notificato quindici avvisi di garanzia nei confronti dei medici degli ospedali Molinette e Maria Vittoria di Torino. Mentre al sindaco Chiara Appendino, l’ex questore Angelo Sanna e altri tredici “colletti bianchi” è stato contestato un altro caso di omicidio colposo, che diventa preterintenzionale per “Budino” e per gli altri marocchini che avrebbero scatenato l’ondata di panico assassino.

Marisa Amato è stata la seconda vittima del caos che si scatenò in piazza San Carlo, dove era stato allestito un maxischermo in occasione della partita. Nei giorni immediatamente successivi alla tragedia, che causò complessivamente quasi 1.700 feriti, morì infatti un’altra donna di 38 anni, Erika Pioletti.