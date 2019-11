Nel sogno di Tish, quando la voce è un dono: “Scrivo e canto canzoni d’amore”

Ha appassionato e diviso il pubblico di “Amici” nell’ultima edizione del talent di Maria De Filippi. La sua voce è un dono che quasi non sapeva di avere. E tutto questo ad appena 19 anni. Signori, ecco Tish, all’anagrafe Tijuana Boric. La giovane nata a Gorizia, ma di origini serbe che padroneggia perfettamente cinque lingue ed altrettanti strumenti, questa sera dalle 21 (12 euro) sarà all’Off Topic di via Pallavicino 35 per presentare il primo mini cd che porta il suo nome e contiene sette brani. Prima del live, Tish parla a cuore aperto con CronacaQui.

Allora Tish. Cosa si aspetta da questo tour?

“Sto vivendo un sogno e per adesso, non posso davvero chiedere di più. La data zero del 27 ottobre a Bologna è andata benissimo. Vedere un locale pieno con tante persone che erano venute apposta per ascoltarmi , mi ha dato un’emozione molto. Purtroppo conosco poco Torino e non vedo l’ora di cantare”.

Cosa le ha lasciato invece l’esperienza del talent?

“Da “Amici” ho avuto la consapevolezza delle mie qualità vocali. Non curavo troppo la mia voce. Ho fatto serate nei locali giusto per raggranellare qualche soldo. Non pensavo certo al canto come professione. Questa esperienza non ha lasciato ricordi particolari, mi sento proiettata verso il futuro”.

Dopo il talent però c’è stata anche qualche polemica. Come vive tutto questo?

“Vivo tranquilla. Tutto è nato perché ho cancellato le foto di ‘Amici’. Peccato che lo abbiano fatto anche altri”.

Quanto è importante il look per Tish?

“Molto relativamente. Adesso la gente mi riconosce per i puntini sul volto e perché ho i capelli rossi, ma voglio rimanere nel cuore del pubblico, anche con i miei capelli naturali che sono neri. Solo per la mia voce”.

Una cantante che l’ha ispirata?

“Sicuramente Amy Winehouse. Mi rivedo molto in lei, anche perché esordì a diciannove anni. E poi aveva una voce unica”.

Da cose nasce la sua ispirazione?

“Scrivo e canto canzoni d’amore perché sono quelle che sento più vicine a me”.

E nella vita Tish è innamorata?

“Adesso come adesso il mio amore è la musica. E anche se fossi innamorata, non lo direi. Preferisco lasciare un po’ di mistero”.