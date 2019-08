Nella città che invecchia oltre 225mila “over 65” sono a rischio solitudine

La storia è più o meno la stessa, per tutti. E di solito il primo segnale è quello di un telefono che suono a vuoto, magari, dopo alcuni giorni di silenzio. «A volte per un po’ di sordità, altre volte per ragioni decisamente più tragiche: così gli anziani rimangono vittime della malattia più pericolosa. La solitudine». Il presidente dell’Auser Torino, Vittorio Federico, non nasconde che, oggi, sarebbe corretto parlare di emergenza di fronte alle 12.914 richieste d’aiuto ricevute nel corso del 2018, per un numero complessivo di 29.762 interventi indirizzati a risolvere ogni genere di problematica, dalle più banali alle più complesse, richiesti da 3.124 persone nella sola provincia di Torino. Sono 571.147 gli abitanti “anagraficamente” soli e con più di 65 anni d’età che l’Istat ha calcolato risiedano sul territorio della Città Metropolitana al primo gennaio 2019. Un dato che in percentuale supera il 25% se si stringe il campo alla sola città di Torino, che ne conta 225.620, di cui 131.690 femmine e 93.930 maschi senza una compagna o un compagno con cui condividere gli ultimi anni di vita.

