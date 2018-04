Nella Pellerina terra di nessuno i wc pubblici diventano alcove

Il quadro è desolante: materassi usati come giacigli, escrementi, profilattici e fetore ovunque

Forse anche a causa della chiusura dei bagni pubblici della Pellerina, le prostitute ora utilizzano come latrine le cabine elettriche dello spiazzo vicino al circo, tra corso Appio Claudio e Lecce. Il parcheggio, trasformato da tempo un “drive-in a luci rosse”, «ora è anche dotato di servizi igienici fai da te» protestano ironicamente i residenti della zona. Le porte di alcune cabine, infatti, sono state forzate e all’interno si può trovare di tutto. Escrementi, chiazze di urina, montagne di preservativi usati e fazzoletti.

Il fetore che aleggia nell’aria è irrespirabile, e lo spettacolo indecoroso ha fatto infuriare gli abitanti della zona che chiedono «un maggior decoro per il loro quartiere». Camminando per il parcheggio è praticamente impossibile non pestare una confezione aperta di profilattici e, nel tratto di area verde sottostante, la situazione è molto simile.

All’interno del parco non ci sono cabine elettriche dove nascondersi, in compenso, spuntano qua e là tra i cespugli, materassi logori, usati come giacigli dalle donne di strada. Atti sessuali rapidi, consumati a due passi dalle tante famiglie che frequentano quotidianamente il polmone vede più grande della città.

I cittadini chiedono pertanto la riapertura dei cinque bagni pubblici inutilizzabili: tre all’interno della Pellerina, vicino allo scheletro della piscina, e due su corso Appio Claudio. Uno di questi, fuori servizio da tempo, è stato però nuovamente forzato dalle lucciole che lo utilizzano per espletare i loro bisogni.