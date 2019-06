Nella sala scommesse di corso Vittorio Emanuele la base per lo spaccio della droga

Ubicata in corso Vittorio Emanuele a Torino, la sala scommesse e videolottery era ormai diventata una vera e propria “base” per lo spaccio della droga. E le indagini condotte dagli agenti del commissariato Centro hanno fornito numerosi elementi a sostegno di questa tesi, posta poi alla base del provvedimento del Questore con il quale l’esercizio commerciale si è vista sospendere la licenza per venti giorni.

BECCATO PUSHER SENEGALESE

Il lavoro d’intelligence della polizia ha rilevato, infatti, una consistente attività di spaccio proprio nei pressi del locale, dove alcuni pusher, perlopiù stranieri, erano soliti “appostarsi” per gestire i propri traffici illeciti. Nei giorni scorsi, durante un controllo straordinario, i poliziotti sono entrati nella sala, identificando diversi clienti con precedenti di polizia. Tra questi un senegalese, alla vista delle “divise”, ha deglutito alcuni ovuli nascosti in bocca. L’uomo è stato immediatamente arrestato.

IRREGOLARI E PREGIUDICATI NEL LOCALE

In almeno altre tre circostanze, nel corso degli ultimi sei mesi, gli agenti hanno registrato una presenza significativa nel locale di persone con precedenti di polizia o irregolarmente residenti sul territorio nazionale.

SCATTA LA CHIUSURA DISPOSTA DALLA QUESTURA

Proprio la presenza di pregiudicati ritenuti pericolosi e la costante attività di spaccio, secondo gli investigatori, hanno reso la sala scommesse un pericolo per la sicurezza dei cittadini e per l’ordine e la sicurezza pubblica. Da qui la decisione di inibire ulteriori attività illecite, attraverso la temporanea chiusura del locale.