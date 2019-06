Nella sua auto 15 chili di tabacco “sfuso” proveniente dalla Tunisia: 50enne denunciato per contrabbando

Intercettato dai finanzieri in via Cottolengo a Torino

Tabacco sfuso. Quindici chili, per la precisione: importati in Italia di contrabbando direttamente dal Nord Africa. E’ accusato di questo il 50enne fermato ieri dai finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Torino, in via Cottolengo nel quartiere torinese di Porta Palazzo. L’uomo è stato beccato mentre tentava di vendere la merce illegale in alcuni esercizi commerciali della zona.

LA SCOPERTA NELLA MACCHINA DELL’UOMO

All’interno della sua auto, nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti una quindicina di chilogrammi di “prodotti da fumo” illegalmente importati dalla Tunisia, paese di origine dell’uomo. “E’ per uso personale” ha tentato di giustificarsi il 50enne una volta scoperto. L’uomo, residente da anni a Torino senza alcuna occupazione lavorativa, è stato denunciato alla Procura della Repubblica del capoluogo.

UN ALTRO SEQUESTRO POCHI GIORNI FA

Si tratta del secondo sequestro di “tabacchi fuorilegge” avvenuto a Torino. Nei giorni scorsi, infatti, i baschi verdi torinesi avevano già sequestrato alcuni quintali di sigarette di contrabbando rinvenute in alcuni box interrati di Torino e Grugliasco. La merce proveniva dall’est Europa (Ucraina e Romania). Una persona è stata denunciata.