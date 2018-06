Nell’antica Grecia con Assassin’s Creed Odyssey!

In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato un nuovo episodio della serie Assassin’s Creed, Assassin’s Creed Odyssey, che sarà disponibile in tutto il mondo dal 5 ottobre 2018 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Inoltre, Assassin’s Creed Odyssey supporterà Xbox One X e PS4 Pro con alcune caratteristiche aggiuntive.

Assassin’s Creed Odyssey è ambientato nell’Antica Grecia del quinto secolo a.C., un mondo ricco di miti e leggende, durante la guerra del Peloponneso tra Sparta e Atene. Giocando nei panni di Alexios o Kassandra, mercenari di sangue spartano condannati a morte dalla propria famiglia, i giocatori intraprenderanno un’avventura epica che trasformerà il proprio personaggio da giovane emarginato a eroe leggendario, svelando la verità dietro la sua stirpe misteriosa.

Assassin’s Creed Odyssey è un ambizioso gioco di ruolo e azione che pone le scelte del giocatore alla base dell’esperienza. Un nuovo sistema di dialoghi interattivi consente ai giocatori di forgiare il proprio percorso andando a influenzare lo scenario, i personaggi e la storia del gioco, plasmando così il futuro della Grecia. I giocatori potranno personalizzare le proprie armi e il proprio equipaggiamento, padroneggiare e sfruttare nuove abilità speciali, e affrontare grandiose battaglie tra Sparta e Atene, spingendo armate di centinaia di soldati gli uni contro gli altri. Il ritorno dei combattimenti navali open world consentirà loro di esplorare liberamente i mari, personalizzare la propria nave e reclutare il proprio equipaggio dotato di benefici unici. Con l’intera Grecia da scoprire, da spiagge immacolate a città ricche di vita, da cime innevate alle profondità del mar Egeo, i giocatori potranno anche incontrare alcuni celebri personaggi storici e miti dell’Antica Grecia mentre vivranno la propria odissea personale.

Inoltre, Ubisoft ha annunciato le edizioni Digital Deluxe, Gold e Ultimate oltre alla Gold Edition in formato retail di Assassin’s Creed Odyssey:

La Digital Deluxe Edition includerà il gioco base e il Deluxe Pack, contenente alcuni pacchetti di equipaggiamenti, il pacchetto navale e una serie di bonus di XP e dracme.

La Gold Edition in versione retail includerà il gioco base e il Season Pass.

La Digital Gold Edition includerà il gioco base e il Season Pass, consentendo agli utenti di accedere al gioco tre giorni prima, a partire dal 2 ottobre.

La Digital Ultimate Edition includerà il gioco base, il Season Pass e il Deluxe Pack, consentendo agli utenti di accedere al gioco tre giorni prima, a partire dal 2 ottobre.

Prenotando Assassin’s Creed Odyssey sarà possibile ricevere The Blind King, una missione aggiuntiva in cui un misterioso viaggiatore dimostrerà di essere molto più di ciò che sembra, una volta svelato il suo passato.