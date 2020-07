Nell’area giochi c’è un nido di vespe. Bimbo di 5 anni finisce all’ospedale

«C’erano vespe dappertutto. Per fortuna abbiamo portato via i nostri bambini prima che le cose peggiorassero». Sono ancora visibilmente spaventati i papà e le mamme del giardino Walter Ferrarotti di Santa Rita. I loro figli si stavano divertendo nell’area giochi del parchetto di via Rovereto, di fronte alla scuola materna Munari. Un pomeriggio come tanti altri, con i genitori ad osservare i figli mentre giocavano e a godersi la bella giornata di sole in santa pace seduti sulle panchine. Nessuno avrebbe mai immaginato che, in una delle strutture ludiche del giardino, si celasse una trappola pericolosissima. Un nido di vespe. E alla fine, a farne le spese sono stati tre pargoli, due maschi e una femmina. Tutti punti ripetutamente dagli insetti – ai polsi e nelle braccia – mentre correvano sul percorso con gli scalini che si trova al centro dell’area verde. Un bambino di cinque anni, per precauzione, è stato portato immediatamente dai genitori all’ospedale Martini, dove i medici lo hanno medicato al polso per poi dimetterlo subito dopo.

