Nell’attesa della misteriosa Mugnaia ecco Generale, Podestà e Cancelliere

Sono stati presentati ieri mattina nella Sala Dorata del palazzo municipale i personaggi maschili dell’edizione 2020 dello Storico Carnevale. Alberto Bombonato vestirà i panni del Generale, Erino Mignone del Sostituto Gran Cancelliere e Moreno Lacchio, al suo terzo anno in questo ruolo, del Magnifico Podestà. Entra così nel vivo la liturgia dello Storico Carnevale che inizierà come da tradizione il 6 gennaio con la prima uscita di Pifferi e Tamburi e vivrà i suoi giorni clou da sabato 22 a martedì 25 febbraio 2020.

Classe 1972, perito assicurativo, una grande passione per manifestazioni e rievocazioni storiche, molte delle quali svolte con il Gruppo Storico I Credendari della città di Ivrea, e un grande amore per i cavalli, ecco chi è Alberto Bombonato. Erino Mignone, 44 anni, di Chiaverano, sposato con Simona e padre di tre figli, fotografo professionista sarà il nuovo Sostituto Gran Cancelliere. Ha vissuto il Carnevale prima come arancere a piedi con gli Asso di Picche e successivamente sui carri. Negli ultimi anni si è dedicato a raccontare il Carnevale attraverso le sue fotografie costruendo un vasto archivio.

Moreno Lacchio, eporediese classe 1956, due figli maschi e sette adorati nipoti, è titolare della storica azienda di famiglia che si occupa di materiali e impianti elettrici. Fin da piccolissimo partecipa al Carnevale con il tiro dal balcone insieme al padre Osvaldo. Dal 1975 fa parte della squadra de I Diavoli Aranceri e già dagli anni ’80 è membro della fagiolata benefica San Lorenzo. Sua moglie Giovanna è titolare di una merceria che da anni confeziona a mano i berretti frigi della Mugnaia e di altri personaggi. I due figli, Lucio e Dario, sono tiratori da carro da diversi anni.

Lo Storico Carnevale di Ivrea affonda le radici nel Medio Evo; è un Carnevale i cui riti primari, la Zappata e l’abbruciamento degli Scarli condotti dagli Abbà sino alla fine del ‘700, sono stati tramandati oralmente fino al 1808, anno in cui appare la prima trascrizione di una cerimonia ne I Libri dei Processi Verbali a futura memoria.Il Carnevale di Ivrea è un evento unico in cui storia e leggenda si intrecciano per dar vita a una grande festa civica popolare dal forte valore simbolico, durante la quale la comunità cittadina celebra la propria capacità di autodeterminazione ricordando un episodio di affrancamento dalla tirannide di medievale memoria.

Noto ai più per la spettacolare Battaglia delle arance che si svolge per tre giorni nelle principali piazze cittadine, autentica protagonista della manifestazione è la Vezzosa Mugnaia, simbolo di libertà ed eroina della festa sin dalla sua apparizione nel 1858.