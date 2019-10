Nell’auto fermata dalla polizia c’erano due evasi e due ricercati per rapina. Arrestati tutti e quattro

Intercettati in via Saluzzo a Torino

Nell’auto fermata per un controllo, erano seduti quattro pregiudicati. Due di loro, però, non avrebbero dovuto trovarsi lì in quanto costretti agli arresti domiciliari. si Gli altri due, invece, erano ricercati per una rapina messa a segno nel settembre di un anno fa. Morale della favola: sia per la coppia di evasi che per i loro compagni di viaggio sono scattate le manette.

FERMATI IN VIA SALUZZO

E’ successo nei giorni scorsi in via Saluzzo (angolo via Madama Cristina) a Torino. Qui, infatti, una pattuglia di agenti del commissariato Barriera Nizza, avendo notato movimenti sospetti, ha fermato, per un controllo, una vettura con a bordo quattro persone. Tutte, come poi è emerso, con precedenti di polizia alle spalle.

ERANO EVASI DAI DOMICILIARI

Da ulteriori accertamenti è emerso che due dei passeggeri, S.D. ed N.G, dovevano trovarsi ai domiciliari. Per entrambi, quindi, è scattato l’arresto per il reato di evasione: i due sono stati anche denunciati perché trovati in possesso di chiavi alterate e grimaldelli.

SCATTANO ANCHE DUE DENUNCE

Per lo stesso reato è stato “segnalato” all’autorità giudiziaria anche un altro occupante dell’auto, mentre il conducente è stato deferito per violazione in materia di armi. Sia l’uno che l’altro, tuttavia, avevano ben altro alle spalle da farsi “perdonare”

LA SCOPERTA: DUE RICERCATI A BORDO

Proprio in quel momento, infatti, mentre gli agenti del commissariato Barriera Nizza erano impegnati nei controlli dei quattro passeggeri, i loro colleghi della Squadra Mobile di Torino si erano attivati per eseguire quattro misure cautelari in carcere per fatti risalenti al settembre 2018. Ebbene, caso ha voluto che due dei ricercati, destinatari di tali misure, si trovassero proprio a bordo dell’auto fermata dai polizotti in via Saluzzi.

AVEVANO RAPINATO E MALMENATO UN CINESE

I fatti in questione risalivano al 26 settembre del 2018. Quel giorno fu messa a segno una violenta rapina ai danni di un cittadino cinese. Il malcapitato, avendo subito alcuni furti in casa, aveva installato, per difendersi, un sofisticato sistema d’allarme nella propria abitazione, “comandato” da un’applicazione che poteva essere utilizzata sul telefono cellulare.

LO AVEVANO AGGREDITO IN CASA

Ebbene, proprio l’app quel giorno gli indicò che alcuni sconosciuti si erano introdotti nella propria abitazione. L’uomo rientrò a casa con la moglie per accertarsi che non vi fossero problemi, ma si trovò di fronte quattro individui di etnia rom i quali, per guadagnare la fuga, non esitarono ad aggredirlo provocandogli gravi lesioni.

RAZZIATI GIOIELLI E BIGIOTTERIA PER 1.500 EURO

Nella circostanza, i ladri riuscirono a darsela a gambe portandosi dietro un bottino di circa 1.500 euro ed un astuccio con gioielli e bigiotteria.

LA VITTIMA NON ERA RIUSCITA A FORNIRE LA DESCRIZIONE DEI LADRI

A causa della rapidità con cui fu messo a segno il rad e della scarsa illuminazione della stanza, la vittima non riuscì a fornire una descrizione precisa degli aggressori alle forze dell’ordine.

LE INDAGINI DEGLI INQUIRENTI

Tuttavia, da un successivo controllo effettuato su un veicolo utilizzato dai rapinatori ed incrociando i dati presenti nei terminali della polizia con quelli del traffico telefonico proveniente dal luogo in cui si era verificata la rapina, i segugi della Polstato erano riusciti a stringere il cerchio attorno ai malviventi individuando alcuni nomadi di origine slava con numerosissimi precedenti di polizia alle spalle per reati contro il patrimonio.

IDENTIFICATI GLI AUTORI DEL RAID

Costoro erano risultati residenti nel campo nomadi di Strada dell’Aeroporto. L’ulteriore attività d’indagine ha quindi condotto gli investigatori ad individuare quali autori del fatto quattro persone di età compresa tra i 28 ed i 21 anni nei cui confronti è stata emessa, da parte dell’autorità giudiziaria, la misura cautelare in carcere.

ARRESTATI I DUE RICERCATI

Due dei ricercati, come detto, si trovavano proprio a bordo dell’auto fermata in via Saluzzo. Si trattava di D.C., 23 anni e di S.D., 24. Il terzo uomo, S.E, 21 anni, è stato invece rintracciato e arrestato altrove dalla polizia. Il solo S.B., 28 anni, rimane allo stato attuale, irreperibile.