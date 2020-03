Nelle fabbriche scatta lo sciopero: «Inaccettabile esporci al rischio»

Primi scioperi nelle fabbriche torinesi in risposta al nuovo decreto del governo, con lo stop alle fabbriche che lascia però, a detta dei sindacati, ancora troppe falle e «troppi lavoratori esposti al rischio di contagio». Ieri mattina si è fermato il settore aerospazio, che è tra quelli autorizzati in quanto “strategici o rilevanti”, e hanno incrociato le braccia i lavoratori di Leonardo, Ge Avio, Fata Logistic System, Lgs, Vitrociset, Mbda, Dema, Cam e Dar. Negli stabilimenti Avio Aero di Rivalta e Borgaretto la percentuale di astenzione ha toccato il 90 per cento. Hanno scioperato anche i lavoratori della Alessio Tubi e della Officine Vica, con adesioni altissime – sottolinea la Fiom – per protestare contro le decisioni aziendali di proseguire normalmente l’attività su produzioni che non sono essenziali. La Alcar e la Brugnago hanno deciso di sospendere le attività dopo la dichiarazione di sciopero della rsu.

