«Nelle Rsa oltre duemila i positivi. Qui è ancora emergenza sanitaria»

Oltre duemila anziani ancora positivi nelle Rsa del Piemonte. Basterebbe questo dato, ottenuto da una proiezione statistica di quelli raccolti dall’Anaste in collaborazione con il Sigot, per capire che la Fase 2, negli ospizi, è ancora un miraggio. E bastano le cifre che l’associazione di categoria, tra le più rappresentative, ha raccolto con un sondaggio che copre metà delle strutture per comprendere la portata di una emergenza che ora rischia di mettere in ginocchio un intero comparto fondamentale. Perché «sui 12.032 posti letto autorizzati che hanno inviato i loro dati – spiega Michele Assandri, presidente di Anaste Piemonte – abbiamo una media regionale di 1.643 posti letto liberi (-15%) e nei posti letto occupati abbiamo 1.021 anziani ancora positivi al Covid, ossia l’11%».

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++