Nell’estate speciale al Gran Paradiso anche un mostra sul Grande Torino

La “Strada Gran Paradiso” si fa selvaggia e ospitale, con una serie di appuntamenti per diverse fasce di pubblico. L’idea di promozione turistica nasce nel 2011, con la regia dell’allora Provincia di Torino, che ha poi passato il testimone alla Città metropolitana. Le realtà che contribuiscono alla “Strada” sono: il Parco nazionale del Gran Paradiso, i Comuni di Alpette, Ceresole Reale, Feletto, Locana, Noasca, Ribordone, Ronco Canavese, Rivarolo Canavese, Sparone, Valperga, Valprato Soana, il Gal “Valli del Canavese”, la Camera di commercio di Torino, l’Atl “Turismo Torino e provincia” e il Consorzio operatori turistici delle Valli del Canavese.

Venendo agli appuntamenti, in Val Soana, ieri è iniziato “Child Wild Camp” Valsoana experience, che si svolge nell’area attrezzata di Convento a Ronco Canavese, e propone una serie di iniziative per bambini e ragazzi dai 9 ai 16 anni (per informazioni associazione Li Fòsatin: 349.8861919). Oggi, sabato 13, alle 8, da Ingria parte una foto-escursione, mentre alle 9 in Borgata Boschietto a Ronco si svolgerà “Yoga nella Borgata” e alle 21, nel capoluogo di Ronco, si terrà la terza lezione del corso di autocoltivazione botanico teatrale “Semi di futuro”, condotto dall’attrice Lorenza Zambon. L’attività è gratuita e il ritrovo è al centro visitatori del Parco (per ulteriori informazioni 0124.901070).

Domenica 14, alle 8,30, è tempo di “Cammino e musica” da Piamprato a Valprato Soana: un’escursione adatta alle famiglie con una guida del Parco che le accompagnerà al rifugio Rosa dei Banchi, dove alle 11 si terrà il concerto “Armonie nel Gran Paradiso” (per ulteriori informazioni 333.2674108). Appuntamento dal culturale allo sportivo, sabato 13, alle 17,30, ad Alpette dove verrà inaugurata la nuova struttura biliotecaria-didattica e, contemporaneamente, aprirà un’esposizione dedicata al Grande Torino nel 70° anniversario della tragedia di Superga. La mostra sarà visitabile domenica 14, sabato 20, domenica 21, sabato 27 e domenica 28 luglio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.