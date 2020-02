Nell’ex Cie viene sequestrato “Salvini” ma è solo l’inizio…

Un assassino pulisce il coltello appena usato. Una giovane straniera viene trovata quasi decapitata in un parco da un pensionato Fiat che lavora alla festa della Fiom. Sul caso viene chiamato uno sbirro “vecchia scuola”, il commissario Montelupo. Pare un inizio classico, invece “Le colpe del nero” (Edizioni del Capricorno, 11,90 euro) vira subito e sorprende, perché il commissario Montelupo viene chiamato d’urgenza da un’altra parte, per quello che diventerà non solo «un pomeriggio di paura a Torino», ma uno scontro con toni da guerra civile: Alberto Locatelli, politico in cui è facile riconoscere la figura di Salvini, è infatti stato sequestrato al Cie (oggi Cpr) di corso Brunelleschi mentre visitava la struttura. Il sequestratore è un tossico serbo, ma dietro di lui si muove una mente diversa e fuori dalle mura della struttura di rimpatrio si scontrano le forze dell’ordine e manifestanti di destra, con i centri sociali che invece preparano qualcosa di molto più eclatante e pericoloso. Gioele Urso, giornalista che ben conosce i meccanismi della sua professione ma anche della politica, affida al giovane cronista suo alter ego Incerti il compito di documentare e svelare quanto accade, mentre Montelupo, non esitando a mandare al diavolo autorità e superiori, sa di essere in lotta contro il tempoper salvare Locatelli e non solo. Urso mette al bando il politicamente corretto e le buone maniere, per tratteggiare una storia ad alta tensione che bene descrive contraddizioni e nefandezze di un sistema nato imperfetto e non si può non essere dalla parte di Montelupo quando sentenzia «geopolitica della minchia». Ma è anche una storia che non finisce con l’ultima pagina, non a caso in questi giorni il giornalista pare stia rivedendo le bozze del suo prossimo noir, dove forse si chiuderà il cerchio.