Nell’ex scalo sbandati e droga. «Quel deposito va abbattuto»

«Da anni chiediamo a Rfi lo sgombero di quel luogo. Ora, vista la situazione, intavoleremo una nuova trattativa». A parlare è il presidente della circoscrizione Quattro, Claudio Cerrato. Anche lui, come i residenti del basso San Donato, è preoccupato per le sorti del triangolo compreso tra corso Principe Oddone, via Savigliano e via Macerata. Finito di recente sulle nostre colonne a causa del via vai di sbandati e spacciatori. A testimoniarlo non solo le parole ma anche le foto dei cittadini detective. Con clandestini e venditori di morte a scavalcare i recinti e le transenne. Oppure semplicemente ad aggirarle. Su corso Principe Oddone angolo via Savigliano, infatti, c’è un nuovo pertugio.

Le Ferrovie avevano provveduto a chiuderlo ma i disperati si sono aperti un altro varco, svitando un bullone. «Sono i pusher del Viale della Spina – racconta un residente -. Quello è l’unico punto cieco rimasto in zona. E loro lo usano per nascondere la droga o per scappare se arrivano le forze dell’ordine». Ma i problemi si ripetono anche al calar del sole. Sì perchè su via Savigliano capita spesso di vedere molti tossici fermarsi all’altezza delle grate. Nell’attesa dello spacciatore di turno, pronto a presentarsi alla “porta” appena qualcuno illumina, con una torcia, il buio del vecchio deposito.

«I residenti ci hanno segnalato tutti i disagi – continua Cerrato – e siamo certi che l’unica soluzione possibile sia quella dell’abbattimento. Anche perchè tutto intorno, tra il passante ferroviario e il parco Dora, è in atto una sontuosa riqualificazione». Nell’attesa è quel che c’è nel vecchio scalo abbandonato a preoccupare il quartiere. Tra siringhe, macerie e rifiuti. La maggior parte delle finestre sono state murate ma è un portone aperto a dare l’idea che un’occupazione sia ancora in corso. Un secondo edificio, molto più piccolo, resta prigioniero della polvere e dell’incuria. Ma qui il passaggio degli uomini sembra soltanto un ricordo.

«Continueremo a fotografare i disperati – concludono i residenti – fino a quando qualcuno non deciderà di intervenire e mettere la parola fine a tutto questo degrado».