Nell’ex Sparco abbandonata da 10 anni ora i ragazzini sfidano la morte sui tetti

La fabbrica che vestiva i piloti della Formula 1 trasformata in set per pericolose “challenge”

L’ultima follia è dell’altro giorno. Ragazzi minorenni sul tetto, ennesima “challenge” da postare sui social network per guadagnare qualche like in più. A notarli, alcuni residenti della Falchera. «Abbiamo mandato la segnalazione ai carabinieri. Ma non è la prima volta – raccontano – che avvengono episodi simili». Di certo, non è la prima volta che il rudere del complesso al confine tra Torino e Settimo, ben visibile dalla tangenziale, viene violato da estranei.

Prima deposito della Chicco, poi sede di Sidauto, importatore esclusivo per l’Italia delle marche Saab e Mazda, dal 2003 al 2010 ha ospitato la Sparco, azienda nata a Torino e leader in componenti ed abbigliamento tecnico per le competizioni automobilistiche. Oggi, l’edificio è immerso nel degrado. Quattro piani ripetutamente vandalizzati dai teppisti di turno. Vetri mandati in frantumi, materiale rubato, una discarica che si è formata nel seminterrato e un paio di locali con evidenti segni di un post-incendio. Nell’ampio cortile, dove prima i dipendenti posteggiavano le macchine, cresce l’erba e c’è una montagna di rifiuti. Ma la foresta la troviamo anche dentro, appena messo piede nelle stanze di un’azienda torinese famosa in tutto il mondo. Qui hanno lavorato i dipendenti che producevano le tute dei più grandi piloti di Formula 1, da Schumacher a Hakkinen, da Villeneuve a Hill e Alesi. Oppure i sedili da piazzare nelle panchine degli stadi di Serie A. Sedili che si sono visti anche negli ultimi Mondiali di Russia. Ma se la Sparco – la sede principale è a Volpiano – continua la sua produzione, da undici anni il complesso a fianco del parco laghetti Falchera è dismesso.

Dentro, ci sono ancora macchinari, computer, stampanti. E anche documenti. Tra i tanti, una mail del 2001, stampata, relativa alla Mg X30, un’auto di casa Rover – marchio automobilistico inglese, anche questo fallito – dove i vertici di Sparco si dicevano «preoccupati» per non aver risolto un problema che riguardava i sedili. Ma è storia vecchia. Il presente, in quest’area, parla di abbandono, degrado assoluto e un edificio diventato, purtroppo, attrazione per i teenager che in questa pandemia non hanno altro modo per “divertirsi”. E quindi sfidano la legalità, per provare l’ebbrezza della trasgressione e conquistare qualche like.