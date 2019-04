Nello scandalo del Mose di Venezia c’è il nome di un marchese torinese

Pinerolo. C’è un marchese, originario del Torinese, coinvolto in un importante giro di riciclaggio e di trasferimento illecito di capitali all’estero di imprenditori veneti. Filippo Manfredi San Martino di San Germano d’Agliè è nipote dell’ex regina di Belgio Paola di Liegi e la sua famiglia ha diversi possedimenti dal Vercellese al Pinerolese (tra cui a Campiglione Fenile). Oggi il marchese d’Agliè vive a Losanna e, secondo la Procura di Venezia, è diventato uomo di fiducia per trafugare i soldi di diversi imprenditori veneti e dell’ex governatore del Veneto ed ex ministro di Forza Italia, Giancarlo Galan.

L’inchiesta nasce da quella delle tangenti del Mose (l’imponente opera che dovrebbe difendere Venezia dall’acqua alta). Gli inquirenti, seguendo le tracce del denaro di Galan, hanno scoperto un sistema di riciclaggio su vasta scala e hanno indagato sei persone. Oltre al marchese d’Agliè c’è l’altro uomo di fiducia in Svizzera, Bruno De Boccard, poi il commercialista di Galan, Paolo Venuti, con la moglie Alessandra Farina e i due colleghi di studio Christian e Guido Penso.

I finanzieri hanno sequestrato 12,3 milioni di euro fra conti correnti, barche e ville: 1,5 milioni di euro sarebbero parte del tesoretto di Galan, mentre il resto fa capo a una quindicina di imprenditori veneti, che, secondo gli inquirenti, sfruttavano la sponda svizzera del marchese e di De Boccard per spostare i soldi nei paradisi fiscali in giro per il mondo.