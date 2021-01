Neno, dopo “Amici” le Ogr: «Il mio primo live del 2021»

Il 2020 per Stefano Farinetti in arte Neno, cantautore torinese classe 1998, è stato intenso e ricco di soddisfazioni, nonostante la pandemia e tutte le limitazioni imposte alla sua attività di musicista. Fino a febbraio è stato concorrente di “Amici” di Maria De Filippi, in estate è arrivato terzo al prestigioso Festival di Castrocaro e a ottobre è stato scelto come “artista del mese” da Mtv New Generation.

Il suo 2021 inizia lunedì 11 gennaio alle 21,30 quando sarà il primo ospite di un nuovo appuntamento musicale ospitato dalle Ogr, “Sofà so Good”, insieme al suo produttore Andrea “Andy” Mancini al pianoforte.

Come si svolgerà l’appuntamento di lunedì?

«È stato bello, sono stato invitato a questo nuovo format per cui mi è stato proposto di suonare i miei pezzi: li propongo in una versione inedita con solo pianoforte e voce. In questo periodo è complicato muoversi per provare e coinvolgere altre persone, abbiamo pensato fosse la soluzione migliore. Devo dire che mi piace come vengono le mie canzoni in questo modo: in scaletta ci sono tutte e quattro quelle che ho scritto finora».

