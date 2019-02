Neonato morto dopo la visita in ospedale: task force del ministro al Maria Vittoria

Curato per una rinite il piccolo aveva una broncopolmonite

Il ministro della Salute, Giulia Grillo, manderà una task force di esperti all’ospedale Maria Vittoria di Torino dove, lo scorso 2 febbraio, è morto un bimbo di 20 giorni, visitato per una rinite (a quanto pare i medici avevano consigliato un aerosol) e deceduto, una volta tornato a casa, per broncopolmonite.

ISPEZIONE PER FARE CHIAREZZA

Il ministro – si legge in una nota – ha disposto un’ispezione per fare chiarezza. Gli ispettori dovranno accertare se a determinare il decesso abbiano contribuito difetti organizzativi e se siano state rispettate tutte le procedure previste a garanzia della qualità e sicurezza delle cure”.

LA TASK FORCE DEL MINISTERO

Faranno parte della task force – informa la nota – ispettori del Ministero, esperti dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), dell’ISS (Istituto Superiore di Sanita’) e Carabinieri del Nas.