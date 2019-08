Neonato partorito in casa: il piccolo muore dopo il trasporto in elicottero a Torino

Partorito in casa a Valsessera, nel Vercellese, un neonato è morto, poche ore dopo, all’ospedale Regina Margherita di Torino. Il fatto è avvenuto nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 agosto, intorno alle 2.30 della notte.

UN PARTO DIFFICILE

Una giovane donna, secondo le prime notizie, ha dato alla luce un bimbo nella sua abitazione. A quanto pare il parto è stato difficile e i genitori della ragazza avrebbero chiamato solo all’ultimo minuto un’ostetrica.

L’ARRIVO DELL’ELISOCCORSO

Le condizioni del neonato sono apparse subito gravissime tanto da indurre la levatrice a chiedere l’intervento del 118. Così, in piena notte, quando l’orologio segnava le 3,30, nel campo sportivo di Pray è atterrato l’elisoccorso che ha prelevato il bimbo e lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico torinese.

ARRIVA MORTO IN OSPEDALE

Per il piccolo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: il neonato è giunto privo di vita in ospedale nonostante i disperati tentativi dei medici di rianimarlo.

L’AUTOPSIA CHIARIRA’ LE CAUSE DEL DECESSO

Sarà ora l’autopsia a determinare le cause della morte. Secondo una prima valutazione il decesso potrebbe essere stato provocato da un’asfissia prenatale. La madre del bambino, come ha precisato una nota dell’Asl di Vercelli, era stata seguita al reparto di Ginecologia e Ostetricia di Borgosesia, dove aveva effettuato tutti gli esami previsti e dove, solo sette giorni fa, si era presentata per il cosiddetto “bilancio di salute”.

LA NOTA DELL’ASL DI VERCELLI

“Noi – hanno precisato i camici bianchi – attendevamo la signora per il parto, ma come ospedale non siamo stati contattati in alcun modo e la signora non si è mai presentata”.