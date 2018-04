Neonato tatuato in Vietnam: familiari osservano la scena

Un bambino molto viene tatuato in Vietnam davanti alla sua famiglia che osserva la scena ed aiuta il tatuatore tenendo fermo il piccolo. Ma è davvero così come si vede? In molti hanno infatti messo in dubbio l‘autenticità del video.

Al bambino viene tatuato il personaggio di un cartone animato. Non si sa se il piccolo pianga o stia agitato: il rumore della macchinetta a cui è attaccato l’ago fa troppo rumore e copre tutto. L’unica cosa che si vede nel filmato pubblicato su LiveLeak e YouTube è il fatto che il piccolo viene tenuto fermo.

La clip ha lasciato alcuni spettatori scioccati. In tanti hanno però messo in dubbio l’autenticità.