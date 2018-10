«Nessun accordo CR7 si difenderà». E Siffredi lo aiuta

Cristiano Ronaldo andrà a processo. Almeno questo è quanto fa capire Peter Christiansen, l’avvocato del fuoriclasse portoghese, che ieri è tornato a parlare dagli Stati Uniti: «Questa volta non firmeremo nulla con Kathryn Mayorga – ha spiegato l’avvocato facendo riferimento al vecchio accordo di riservatezza con la modella, siglato nel 2010 – Ronaldo all’epoca si limitò a seguire il suggerimento dei suoi consulenti per mettere fine alle accuse ingiuriose fatte contro di lui ed evitare tentativi come quello a cui stiamo assistendo ora. Non bisogna ripetere gli errori del passato e chi è innocente confida nella giustizia. In sede giudiziaria sarà confermata l’innocenza di Cristiano».

L’avvocato ha anche annunciato che sottoporrà a perizia informatica i documenti rivelati dallo scandalo Football Leaks per dimostrarne la manipolazione, documenti che sono al centro delle attenzioni anche dell’avvocato di Kathryn Mayorga, che li ha inviati alla Procura portoghese, all’ordine degli avvocati, alla polizia municipale di Lisbona e a 18 forze dell’ordine di diversi Paesi, chiedendo di verificare se Ronaldo abbia violato qualsiasi legge in vigore sulla base delle informazioni che vi sono contenute. Non si può quindi escludere che si aprano nuovi fascicoli d’indagine su CR7 anche in Europa, Italia compresa.

Italia da dove si alzano diverse voci a difesa di Ronaldo. E se una, quella di Andrea Agnelli, era quasi scontata, l’altra desta più stupore. Infatti ieri con CR7 si è schierato anche Rocco Siffredi. L’ex porno attore, ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara, si è lanciato in un improbabile tentativo difensivo con il suo “parere da esperto”: «È impossibile violentare analmente qualcuno senza che la persona voglia. Con la mia esperienza ve lo dico, ne sono strasicuro. Impossibile, impossibile. Bisogna essere in due, oppure la dovete legare».

Più sobriamente, il presidente Agnelli si è limitato a ricordare che «i bambini nel mondo vogliono vedere i supereroi, lui è uno di quelli. La Juve però non è solo Ronaldo, è un collettivo. CR7 è una ciliegia in qualcosa che è stato costruito un pezzo dopo l’altro, con pazienza, intelligenza e tanto altro».